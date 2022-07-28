جامعة الإسكندرية توقع 6 مذكرات تفاهم.. وتوافق على ترقية 35 عضو هيئة تدريس

وافق مجلس جامعة الإسكندرية اليوم على عدد من مذكرات التفاهم مع الجامعات الدولية لتحقيق التعاون والإستفادة العلمية، كان أبرزها توقيع مذكرة تفاهم مع جامعة انجيه بفرنسا، وجامعة ساوث ويست الطبية بالصين، وجامعة الملك عبد العزيز بشأن التعاون فى المجالات الأكاديمية والبحثية والتطويرية والتدريبية والثقافية.

كما وافق مجلس الجامعة أيضاً على توقيع مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ( كلية التربية الرياضية بأبو قير ) وجامعة بنى غازى ( كلية التربية الرياضية )، وجامعة بوردو بفرنسا، ومذكرة التفاهم بشأن تبادل الطلاب بين جامعة الإسكندرية وجامعة أوساكا.

وشهدت أعمال جلسة مجلس الجامعة اليوم الموافقة على ترقية 35 عضو هيئة تدريس، 10 إلى درجة أستاذ و25 إلى درجة أستاذ مساعد، وتعيين 17 مدرسا، ومنح 60 درجة دكتوراه و 142 درجة ماجستير.

ووافق المجلس على المنحة المقدمة لـ1000 طالب بكلية التربية من الطلاب المتقدمين لبرامج ودرجات الدراسات العليا المختلفة لفصل خريف 2022 للعام الجامعى 2022/ 2023 بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعة المعتمدة.

كما وافق المجلس على تقديم عدد 50 منحة لطلاب الدراسات العليا المستجدين بكلية الزراعة بخصم قدره 50% من قيمة الساعة المعتمدة للعام الجامعى 2022/ 2023 بالشروط التى حددتها الكلية.

ووافق المجلس على المنحة المقدمة لـ 1000 طالب بكلية التربية من الطلاب المتقدمين لبرامج ودرجات الدراسات العليا المختلفة لفصل خريف 2022 للعام الجامعى 2022/ 2023 بتخفيض قدره 50% من قيمة الساعة المعتمدة.

على صعيد آخر كرم المجلس الدكتور أيمن سامى إبراهيم سعد، الأستاذ بقسم الهندسة الكهربية ورئيس تحرير مجلة كلية الهندسة جامعة الإسكندرية بمناسبة تقدم ترتيب مجلة كلية الهندسة ووصولها لـ 7.6% من قائمـة المجـلات المفهرسـة عالميـاً ومـن الفئـــة Q1 وفقـــاً لتقييــــم Journal Citation Reports, JCR لعام 2021.

وشغلت المجلة الترتيب 7/92 في التخصص الدقيق ” الهندسة – متعدد التخصصات ” Engineering, Multidisciplinary ووفقاً لما أعلنته دار النشر الأمريكية المتخصصة (Clarivate (Web of Science، وجاءت فى المركز السابع عالمياً، والأول على مستوى الشرق الأوسط، والأول على مستوي مصر.

كما كرم المجلس العمداء المنتهية فترة عمادتهم وهم الدكتورة هـدى بشير عميد كلية التربية للطفولة المبكرة، والدكتور منا موسى عميد كلية التربية النوعية لبلوغ السن القانونية، والدكتورة عبير عطية عميد كلية السياحة والفنادق لانتهاء فترة العمادة.

ووافق المجلس في جلسته اليوم على قيام وحدات الابتكارات التربوية والتعلم عن بعد الموجودة بكل كلية بإصدار الكتب الإلكترونية الخاصة بكل كلية طبقا للمعايير الدولية التي أقرها المركز.