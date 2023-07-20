جامعة الإسكندرية توافق على توقيع 4 مذكرات و اتفاقيات تعاون مع جامعات دولية

وافق مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية علي مذكرة التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية التربية الرياضية بنات) وجامعة المستقبل (كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة) بالعراق، واتفاقية التعاون الإطارية بين جامعة الإسكندرية (كلية الآدب) وكلية XIANNDA للاقتصاد والعلوم الإنسانية بجامعة شنغهاي للدراسات الدولية، واتفاقية درجة الماجستير في التكنولوجيا الحيوية المشتركة بين جامعة الإسكندرية (معهد الدراسات العليا والبحوث) وجامعة ESSEX بالمملكة المتحدة، ومذكرة التفاهم بين جامعتى الإسكندرية وبحري بالسودان.

وعلى صعيد آخر، كرم مجلس الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية ، الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، تقديرا لما بذله من جهد وعطاء في تطوير قطاع الدراسات العليا طوال فترة رئاسته للقطاع.

وفي كلمته أكد الدكتور أشرف الغندور تقديره لجميع وكلاء الكليات للدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية ، مشيرا إلى أن الإنجازات التي تحققت على أرض الواقع في قطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية، لم تتم بمجهود فرد واحد فحسب، بل تمت نتيجة تضافر جهود فريق الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية.



وأعرب “الغندور” عن بالغ امتنانه وتقديره للدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية لدعمه اللامحدود لقطاع الدراسات العليا والبحوث بجامعة الإسكندرية للارتقاء بمستوى البحث العلمي بالجامعة.



وأشار “الغندور” إلى أنه يأمل أن يواصل الجميع تأدية عملهم على الوجه الأمثل من أجل إعلاء المصلحة العامة للجامعة، مضيفا أن ما يبقى في نهاية المطاف هو الأثر الطيب، متمنيا التوفيق لمن يتولى المسئولية من بعده ويكمل مسيرة العمل مع زملائه كفريق عمل واحد، مؤكداً فخره كأحد أعضاء هذه المنظومة الناجحة التي أدت دورها على الوجه الأمثل.



وفي نهاية كلمته وجه “الغندور” الشكر والتقدير لجميع العاملين بالقطاع وكل من ساهم في الارتقاء بالقطاع من وكلاء وأعضاء هيئة تدريس وإداريين.

تجدر الإشارة إلى أن الدكتور أشرف الغندور قدم العديد من المجهودات خلال فترة رئاسته للقطاع، حيث ساهم في تطوير ونهضة القطاع من خلال المساهمة في حل كافة معظم مشكلات قطاع الدراسات العليا، وتطوير وتخصيص منح لطلاب الدراسات العليا، ومد فترة صلاحية المقررات الدراسية، وتسريع إجراءات مناقشة رسائل الماجستير والدكتوراة، وزيادة عدد المشرفين على رسائل الماجستير والدكتوراه، وإنشاء برامج بينية جديدة، وتحديث اللوائح للتسيير علي طلاب الدراسات العليا، وإنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والإداري لدعم الباحثين، وإطلاق مبادرة جامعة الإسكندرية لدعم الباحثين بميزانية تصل إلى 300,000 جنيها، وزيادة دعم مصاريف نشر البحوث العلمية، افتتاح المقر الجديد لمركز النشر العلمي الدولي.

وقام الغندور بتطوير خدمات المكتبة الرقمية، والتوسع في إنشاء المجلات العلمية، ووضع ضوابط للجان أخلاقيات البحث العلمي، وتسهيل إجراءات قبول الطلاب الوافدين، وتسويق برامج الدراسات العليا لجذب الطلاب الوافدين، وإعداد دليل استرشادي للطلاب الوافدين

كما كرم الدكتور أشرف الغندور، الدكتورة اماني ابراهيم يوسف، وكيل معهد البحوث الطبية، بمناسبة انتهاء فترتها.