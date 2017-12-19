جامعة الإسكندرية تواصل احتفالها باليوبيل الماسي داخل الحرم

مها يونس:بدأت صباح اليوم إحتفالية جامعة الإسكندرية بيوبيلها الماسى ومرور 75 عاماً على إنشائها بمشاركة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الحاليين وعمداء ووكلاء الكليات، بالإضافة إلى رؤساء ونواب وعمداء الجامعة السابقين، وقاموا بإستقبال طابور العرض لعزف القادة والجوالة أمام مبنى الج

مها يونس:

بدأت صباح اليوم إحتفالية جامعة الإسكندرية بيوبيلها الماسى ومرور 75 عاماً على إنشائها بمشاركة الدكتور عصام الكردى رئيس الجامعة ونواب رئيس الجامعة الحاليين وعمداء ووكلاء الكليات، بالإضافة إلى رؤساء ونواب وعمداء الجامعة السابقين، وقاموا بإستقبال طابور العرض لعزف القادة والجوالة أمام مبنى الجامعة، وتم عزف السلام الجمهورى.

كما توجه العمداء والكوكلاء بمصاحبة رئيس الجامعة إلى مجمع العلوم الإنسانية لحضور فاعليات الأنشطة الطلابية داخل الحرم الجامعى والتى تضمنت عروض موسيقية وغنائية لكورال الجامعة ومعارض فنية وأنشطة رياضية وجوالة ورسم على الأسفلت وفلكور شعبى بكلية الطب لطلبة الجاليات المختلفة التى تدرس بجامعة الإسكندرية .

وفي هذا الصدد قال “الكردي” أن دور جامعة الإسكندرية وعطاءها المستمر خلال 75 عاماً يأتي إمتداداً لدورها التاريخى كأقدم جامعة فى التاريخ ،متمنياً إستمرار التقدم والعطاء للجامعة العريقة.

يُشار إلى أن “الكردي” أعلن أمس أن تكلفة الإحتفالية تم تدبيرها بالكامل من خارج موازنة الجامعة، وتكفل بها رجال الأعمال من خريجى الجامعة ومجموعة من الشركات والهيئات الداعمة للجامعة.

تجدر الإشارة إلى أن الإحتفالية تتضمن شخصيات بارزة من المُقرر تكريمها غداً بمكتبة الإسكندرية على مدى يومان خلال إحتفالات اليوبيل الماسى وتتضمن كل من رؤساء الجامعة السابقين والحاصلين على جوائز الدولة ومن تقلدوا مناصب رفيعة خارج الجامعة، ومن لهم عطاء متميز ورموز من المجتمع والخريجين من أعضاء هيئة التدريس والعاملين والطلاب.