جامعة الإسكندرية تنظم المؤتمر العلمي لمناقشة تأثير مرض السرطان على المجتمع

نظم معهد البحوث الطبية بجامعة الإسكندرية ظهر اليوم المؤتمر العلمي التاسع عشر (والسابع دولياً) والمقرر أن تستمر فعالياته لمدة يومين بعنوان “خطوات هامة في أبحاث السرطان على الجينوم للتطبيق العملي في الأوقات الصعبة” ، لمناقشة مشكلة مرض السرطان وتأثيرها على المجتمع بداية من الأبحاث الجينية حتى التطبيق الإكلينيكي.

حضر المؤتمر عدد كبير من عمداء ووكلاء الكليات و الدكتور سارية حوام مدير المجمع الطبي بمستشفى مصطفى كامل العسكرى و ممثلى هيئة التعاون الدولي اليابانية ومنظمة الصحة العالمية WHO والباحثين و المتخصصين واعضاء هيئة التدريس والطلاب المصريين و الأجانب.

وأكدت الدكتورة آمال غانم عميد معهد البحوث الطبية، أن المؤتمر يهدف إلى التعاون مع المراكز البحثية والعلمية المختلفة لمتابعة أحدث ما وصلت إليه الأبحاث العلمية على المستوى الدولي في مجال السرطان وتشجيع شباب الباحثين على دراسة مرض السرطان وأثره على المجتمع ومواكبة استراتيجية الدولة فى الكشف المبكر على المرض .

كما يستهدف كيفية الوصول إلى أفضل السبل فى علاجه وتخفيف آثاره ومناقشة الإستراتيجيات الحديثة في تشخيص وعلاج الأورام المحتملة من خلال ١٢ جلسة علمية و٤٥ بحث علمي عن أحدث الاستراتيجيات في التشخيص والعلاج والطرق الحديثة للتنبؤ بالاورام السرطانية، وأهميتها في التدخل المبكر للحد من الاصابة بالمرض، كذلك الدراسات الجينية والدراسات القبل إكلينيكية باستخدام تقنيات النانو والذكاء الاصطناعي.

وأعربت آمال غانم عن امنياتها لنجاح للمؤتمر من خلال الأبحاث و المناقشات وتبادل الخبرات وصولا لتوصيات لصالح صحة المرضى والبحث العلمي.

و أشارت الدكتورة أمانى يوسف وكيل المعهد لشؤون الدراسات العليا والبحوث إلى أهمية المؤتمر فى التعاون بين شباب الباحثين و الخبراء لاستكمال مسيرة البحث العلمي فى مجال علاج مرض السرطان.

و أضاف الدكتور خالد مطراوى وكيل المعهد لشؤون تنمية البيئة وخدمة المجتمع إلى ضرورة توسيع دائرة المناقشات لتحقيق الاستفادة القصوى من الأبحاث المنشورة، حيث يشمل المؤتمر جلسة تعريفية عن هيئة التعاون الدولي اليابانية، يحاضر بها ممثلين للجانبين المصري والياباني للهيئة عن فرص التعاون المشترك والشراكة المصرية-اليابانية في مجال البحث العلمي.

كما يستعرض المؤتمر بالتعاون مع ممثلي منظمة الصحة العالمية أحدث التوصيات في مجال اقتصاديات وتكنولوجيا صناعة الرعاية الصحية ومستجدات برنامج الارشادات الاكلينيكية الوطنية.

شهد المؤتمر عرض تقديمى عن دور المعهد فى التعليم و البحث العلمي وخدمة المجتمع ورؤيته للمستقبل تلاه تكريم الفائزين بجوائز علمية و عمداء ووكلاء المعهد السابقين والخبرات التى ساعدت في تطور البحث العلمي عبر تاريخ المعهد.