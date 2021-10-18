الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تنشر 32 بحثا جديدا بمجلات «Scopus» العالمية

ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس ‏Scopus “‏ العالمية
مها يونس 3:25 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21 3:25 م, الأثنين, 18 أكتوبر 21

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أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، أن أعضاء هيئة تدريس الجامعة قاموا اليوم الإثنين 18 أكتوبر بنشر 32 بحثا متميزًا ضمن المجلات المرفوعة على منصة “سكوبس‏ Scopus “‏ العالمية.

وأشار رئيس الجامعة إلى أن نتائج هذا الأسبوع قد أظهرت أن النشر الدولى كان قد بلغ (32 بحثا) وكان توزيع التخصصات كالتالي في مجال العلوم الأساسية (36.4%) وشملت كلا من الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية (16.4%)، علوم البيئة (7.3%)، علوم الحاسب (5.5%)، الرياضيات (3.6%)، الكيمياء (3.6%)، يلي العلوم الأساسية العلوم الطبية (25.5%)، ثم الزراعة والعلوم البيولوجية (7.3%)، فالصيدلانيات وعلوم السموم (7.3%)، فالهندسة (5.5%)، والطاقة (3.6%).

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نسب تخصصات النشر الدولي

وأضاف “قنصوه” أنه بتحليل الأبحاث المنشورة وجد أن هناك تعاونا دوليا واضحا فى إجراء هذه الأبحاث وأتت أعلى دولة أشتركت مع مصر فى النشر هذا الأسبوع المملكة العربية السعودية (11 بحثا)، تلتها إنجلترا (5 أبحاث)، فالإمارات العربية (4 أبحاث)، فكندا وألمانيا وليبيا الولايات المتحدة الأمريكية (2 بحث) لكل منها، وغيرها من دول العالم.

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ترتيب الدول المشاركة بالنشر الدولي

وكانت أكثر الأبحاث المنشورة هذا الأسبوع مع جامعة الملك سعود، والجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا، وجامعة أسيوط، وجامعة القاهرة، وجامعة فاروس، وجامعة المنصورة، وجامعة برمنجهام، مدينة الأبحاث العلمية والتطبيقات التكنولوجية، وغيرهم من الجامعات.

من جانبه أشاد “قنصوة” بالأساتذة المنشورة أبحاثهم ضمن القائمة، متمنيًا لهم مزيدا من التقدم وتحقيق الإنجازات العلمية التى ترفع اسم الجامعة فى كافة المحافل والتصنيفات العلمية العالمية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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