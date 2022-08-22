جامعة الإسكندرية تناقش الخطة الدراسية للعام الجديد 2022-2023

ناقش مجلس شئون التعليم والطلاب برئاسة الدكتور وائل نبيل نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب صباح اليوم الخطة الدراسية والجدول الزمني للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢، والذى يبدأ اعتبارا من أول أكتوبر المقبل ولمدة ٣٠ أسبوعا.

ووجه “نبيل” وكلاء الكليات بضرورة متابعة أعمال الصيانة داخل المدرجات، والقاعات، والمعامل، وتزويد المدرجات، والمعامل بأحدث التقنيات الحديثة التى تساعد في تطوير العملية التعليمية بما يتناسب مع رؤية القيادة السياسية فى تطوير منظومة التعليم في مصر.

كما أعلن نائب رئيس الجامعة أن مرحلة قبول الطلاب المتقدمين للدراسة بجامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ غداً من خلال مرحلة تنسيق إلكتروني مستقلة عن تنسيق القبول بالجامعات الحكومية وتستمر لمدة أسبوع من خلال موقع التنسيق الإلكتروني التالي: www.tansik.egypt.gov.eg

وأكد “نبيل” أن هناك تكاملا تاما بين جامعة الإسكندرية وجامعة الإسكندرية الأهلية المنشأة من خلالها، لتستفيد الجامعة الأهلية من الإمكانات المادية والبشرية والتجهيزات المعملية والبحثية بجامعة الإسكندرية لتحقيق جودة العملية التعليمية.

كما هنأ المجلس الدكتور عادل حسين وكيل كلية زراعة سابا باشا لشئون التعليم والطلاب بمناسبة بلوغه السن القانونية.