جامعة الإسكندرية تناقش استعدادات امتحانات التيرم الأول وخطة التحول الرقمي

أشاد الدكتور على عبد المحسن، القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون التعليم والطلاب، خلال مجلس شئون التعليم والطلاب المنعقد صباح اليوم، بجهود عمداء ووكلاء الكليات فى تنظيم الندوات والفعاليات والأنشطة الطلابية لحث الطلاب وجميع منتسبي الجامعة على المشاركة الفعالة في انتخابات الرئاسة المصرية 2024.

وأعرب عن سعادته بهذه المشاركة الواسعة غير المسبوقة التي تعطى دليلاً واضحاً على وعى شباب الجامعة بأهمية المساهمة في هذا الاستحقاق الدستورى وإيمانهم بالولاء والانتماء للوطن الغالي وقدرتهم على بناء الجمهورية الجديدة.

وأعلن أن الجامعة قامت بتوفير كافة أوجه الدعم اللوجستي لتوفير المناخ الملائم أمام الطلاب ومنسوبي الجامعة للإدلاء بأصواتهم بسهولة ويسر بالعملية الانتخابية، مثمنا دور وكلاء الكليات على المجهود المبذول في الإعداد والتحضير لامتحانات الفصل الدراسي الأول مؤكدا اتخاذ كل الاستعدادات اللازمة لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بمختلف كليات الجامعة العملية والنظرية.

وشدد على ضرورة تواجد العمداء والوكلاء وأعضاء هيئة التدريس و أعضاء الكادر الإدارى داخل مقرات لجان الامتحانات، وذلك للإجابة على استفسارات الطلاب وتهيئة المناخ الملائم لهم داخل اللجان لأداء الامتحانات في سهولة ويسر، لافتاً إلى أهمية إجراء أعمال الامتحانات وفق الضوابط والمعايير المحددة لها، مع وجود أطقم طبية داخل مقرات اللجان لتقديم المساعدة اللازمة لأى حالة مرضية طارئة.

كما ناقش المجلس العرض المقدم من الدكتور شريف كشك “مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي للحوكمة الذكية ” المتضمن تقرير متابعة تنفيذ خطة التحول الرقمى لتطوير مؤسسات التعليم العالي والجامعات المصرية الذى تم عرضه بجلسة المجلس الأعلى للجامعات المنعقدة فى شهر نوفمبر الماضى.

وقدم الدكتور سامح نخلة مدير مركز القياس والتقويم بالجامعة عرض تقديمي عن مبادرة التحول الرقمى التى تمثل بؤرة إهتمام الدولة المصرية في كل المؤسسات الحكومية بشكل عام والتعليم الجامعي والمستشفيات الجامعية بشكل خاص، موضحاً دور جامعة الإسكندرية فى تفعيل هذه المبادرة التى تتضمن خطة تطوير الجامعات والمجمعات التعليمية الذكية، الاختبارات الإلكترونية، المنصات والبوابات الإلكترونية، المحتوى، النظم والتطبيقات، البنية التحتية.

وتستهدف المبادرة توفير تجربة تعليم مميزة للطلاب مع توسيع دائرة إتاحة التعلم من خلال أدوات تكنولوجيا المعلومات، تأهيل الطلاب لسوق العمل من خلال تمكينهم بأدوات تكنولوجيا المعلومات، دعم البحث العلمي والابتكار، تحويل مؤسسات التعليم العالي لمؤسسات ذكية تعمل بكفاءة آمنة وصديقة للبيئة، الحوكمة الذكية فى إطار مبادئ الريادة والإبداع، المرجعية الدولية، الاستدامة، المشاركة الفعالة، الإتصال، التخصصات المتداخلة والتكامل.

كما قدم الدكتور سامح نخلة عرض تقديمي آخر عن آليات متابعة سياسة وإجراءات الإختبارات التحريرية والنظرية وتصحيح الإمتحانات بجامعة الإسكندرية.