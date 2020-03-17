جامعة الإسكندرية تعد 8 آلاف مقرر دراسي لإتاحته للطلاب أونلاين

قال الدكتور عصام الكردى، رئيس جامعة الإسكندرية إن الكليات استطاعت إعداد 8 آلاف مقرر دراسي للفصل الدراسي الثاني وذلك بطريقة تفاعلية، وسيتم إتاحتها مجاناً للطلاب أونلاين عن طريق التحول إلى موديل Google classroom وذلك بالتعاون مع وزارة التعليم العالي، ووزارة الاتصالات، مشيراً إلى أن الجامعة تمتلك بنية تكنولوجية قوية تمكنها من التواصل مع طلابها إلكترونيا.

عقد امتحان الميدتيرم أونلاين

وأعلن رئيس جامعة الإسكندرية عن عقد امتحان “الميدتيرم” فى بعض الكليات “أونلاين” وذلك في نهاية شهر مارس الجاري، مشيراً إلى إمكانية تعميم هذه التجربة بباقى الكليات إذا تطلب الأمر.

وكان قد عقد “الكردي” اجتماع لجنة العمداء، للتأكد من سير العملية التعليمية إلكترونيا خلال فترة تعليق الدراسة بالجامعة لمدة أسبوعين، والاطمئنان على جاهزية جميع الكليات والمعاهد لتطبيق “التعلم عن بعد” لتيسير تقديم المحاضرات للطلاب إلكترونيًا من خلال منصات التعليم الإلكترونى المتاحة ببوابات الجامعة والكليات، بما يضمن استمرار العملية التعليمية بسهولة ويسر.

كما استمع رئيس الجامعة إلى عرض عمداء الكليات لمراحل تطبيق نظام “التعلم عن بعد”، والوسائل المستخدمة لمتابعة العملية التعليمية، والإجراءات التي تم اتخاذها حفاظًا على انتظام سير العملية التعليمية، وعدم تأثر الطلاب بالانقطاع المؤقت عن الدراسة، مؤكدا ضرورة قيام أعضاء هيئة التدريس بالتواصل مع الطلاب عبر المنصات التعليمية الإلكترونية.

وأكد رئيس الجامعة على الدور التوعوى للكليات فى توجية الطلاب بضرورة اتباع الإرشادات الوقائية اللازمة والعزل الاختيارى والتزام المنازل لتقليل انتشار فيروس كورونا.

تشكيل لجنة لمتابعة الحالة الصحية لمنتسبي الكلية

كما وافق المجلس على تشكيل لجنة بكل كلية لمتابعة الحالة الصحية لجميع منتسبى الكلية، تتصل مباشره مع اللجنة العليا للجامعة للتعامل الفوري مع أى حالات إيجابية قد تظهر فى الفترة.