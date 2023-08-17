جامعة الإسكندرية تطلق قافلة طبية لخدمة أهالي عزبة الشهيد بالمنتزه (صور)

نظمت جامعة الإسكندرية؛ ممثلة في كليات الطب، وطب الأسنان، والصيدلية، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، قافلة طبية شاملة لخدمة أهالي منطقة عزبة الشهيد بمنطقة المراغى بدائرة المنتزه، وذلك بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة فى الإسكندرية.

جاء ذلك تحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، وإشراف قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة،

وقد شارك فى تنظيم القافلة أسرة طبيب من أجلك بكلية الطب جامعة الإسكندرية.

وصرحت الدكتورة وفاء السحلي، الأستاذ بكلية الطب وعضو لجنة القوافل بجامعة الإسكندرية، بأن إجمالي عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال أعمال القافلة بلغ 342 حالة في مختلف التخصصات الطبية، منها 81 حالة جلدية، و70 حالة باطنة، و67 حالة أطفال، و30 حالة نسا، و45 عظام، و49 حالة أسنان.

كما تم إجراء العديد من الإشاعات، وتحويل 41 حالة إلى مستشفيات جامعة الإسكندرية.