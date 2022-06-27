جامعة الإسكندرية تضع خطة متكاملة لنشر الوعي البيئي بقضية التغيرات المناخية

تجسيدا لدور جامعة الإسكندرية في خدمة القضايا المجتمعية والبيئية، استعرض مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا نائب رئيس جامعة الإسكندرية تقرير الخطة الشاملة التي أعدها قطاع خدمة المجتمع بشأن أنشطة التوعية المعرفية والسلوكية بقضية التغيرات المناخية والآثار السلبية لها.

وتناول الدكتور فهمي شارل مقرر اللجنة عرضاً عن مهام وتشكيل وواجبات اللجنة المعنية من خلال إعداد مواد توعوية وورش عمل وملفات متكاملة عن ما يتعلق بترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية والثروة الحيوانية والمخلفات وطرح رؤي وحلول جامعة الإسكندرية في معالجة وتخفيف آثار التغيرات المناخية ورفع الوعي البيئي في المجتمع .

واستعرض المجلس التقرير المقدم من الدكتور السيد شلبي الأستاذ بمعهد الدراسات العليا والبحوث حول أعمال لجنة الجامعة والصناعة، من خلال التركيز على دراسة احتياجات مجتمع الصناعة، وحصر جميع الأبحاث التطبيقية ودراسة تسويقها وتنفيذها.

وخلال الاجتماع ناقش وكلاء الكليات آراءهم ومقترحاتهم للنهوض بعمل اللجنة.

كما بحث المجلس التقرير السنوي الفني والمالي المقدم من الدكتور عبد العزيز عماره المدير التنفيذي لمركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس للأنشطة والبرامج التدريبية وإعداد المتدربين خلال العام الجامعي 2021-2022 .

وناقش المجلس التقرير المقدم من كلية العلوم حول تنظيم الكلية لاحتفالية اليوم العالمي للأرض.

واستعرض المجلس أعمال القافلة الطبية والتوعوية لقرية أبيس السابعة، حيث قامت القافلة بتقديم خدمات طبية لعلاج الأسنان وإجراء قياسات صحية لأهالي القرية والكشف المبكر لسرطان الثدي وتعديل سلوك الأطفال ومخاطر الإدمان والتوعية بترشيد المياه، وكذلك القيام بحصر الحالات الأكثر احتياجاً، وذلك بمشاركة كليات طب الأسنان والتمريض والآداب والمعهد العالي للصحة العامة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وشركات مياه الشرب والكهرباء ونهضة مصر وجمعية الهلال الأحمر المصري .

وبحث المجلس المقترح المقدم من الدكتور محمد أنور فراج عميد كلية التربية حول مشروع محو الامية وتعليم الكبار، وذلك من خلال فتح فصول ثابتة لمحو الامية في الأحياء الرئيسية بمحافظة الإسكندرية داخل المدارس ومراكز الشباب، والقيام بالتنفيذ عن طريق طلاب الجامعة.

وتم استعراض جهود الجامعة في مجال محو الأمية فى الفترة من أكتوبر 2021 حتي أبريل 2022، حيث تم محو أمية 1924 فردا خلال تلك الفترة .

كما بحث المجلس بيان بالدورات التدريبة التى قدمتها كلية الطب البيطري من خلال مركز الأنشطة الخدمية بالكلية وعددها 8 دورات في مجال سلامة وجودة الغذاء وجراحات الحيوانات الأليفة بإجمالي 212 متدربا.

وفي إطار تعزيز التواصل بين الجامعة ومؤسسات المجتمع المدني وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين كلية التمريض والمستشفى السعودي الألماني.



كما وافق المجلس علي مشروع البحث المقدم من الدكتورة يسرا أحمد سلطان الأستاذ المساعد بكلية الزراعة بعنوان” الخمائر المخلقة داخليا بالكرش والمخلوطة بالمونتموريلنيت المعدل عضويا في صورة النانو كإضافات غذائية جديدة للمجترات “.