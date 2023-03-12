جامعة الإسكندرية تشترط شهادة الموافقة الأخلاقية لإجراء الأبحاث العلمية

أكد الدكتور أشرف الغندور، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ، ضرورة الحصول على شهادة الموافقة الأخلاقية الرسمية سواء في إجراء الأبحاث العلمية أو التجارب التي تُجرى علي الحيوانات أو المرضي أو المتطوعين الأصحاء بجامعة الإسكندرية.

جاء ذلك خلال انعقاد ورشة عمل عن أخلاقيات البحث العلمي، وذلك لمناقشة قواعد ونظام عمل اللجان العلمية في الدورة الرابعة عشرة، حيث نصت القواعد على ضرورة إجراء المراجعة الأخلاقية علي الأبحاث التي تجرى علي الحيوانات أو المرضي أو المتطوعين الأصحاء والحصول علي شهادة الموافقة الأخلاقية الرسمية من اللجان المعتمدة بالجهات الأكاديمية.

وشهدت ورشة العمل حضور لجان الأخلاقيات الرئيسية ولجان الأخلاقيات الفرعية بجامعة الإسكندرية.



وفي كلمته أكد الغندور أن أعمال لجنة أخلاقيات البحث العلمي في غاية الأهمية، مشيرًا إلى ضرورة مراعاة الاعتبارات الأخلاقية في البحث العلمي، وأشاد الغندور بالدور الذي تقوم به اللجنة العليا لأخلاقيات البحث العلمي في جامعة الإسكندرية في خدمة البحث العلمي والباحثين بمختلف كليات الجامعة.

وأوضح أن إدارة الجامعة تسعى إلى تحقيق الدقة للأبحاث العملية التي تُجرى على الحيوانات أو المرضي أو المتطوعين الأصحاء، فضلا عن الأبحاث العلمية في مختلف الأقسام والتي يتم نشرها في مجلات البحث العلمي الدولية.

وفي ختام ورشة العمل تم فتح باب النقاش وطرح الأسئلة والاستفسارات.