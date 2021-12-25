الإسكندرية

جامعة الإسكندرية تستعد لتنظيم الملتقى البيئي العاشر ربيع 2022

يناقش المؤتمر القوافل الطبية والخدمية وأنشطة الكليات وإنجازات قطاع خدمة المجتمع
مها يونس 3:52 م, السبت, 25 ديسمبر 21 3:52 م, السبت, 25 ديسمبر 21

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أعلن الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، اعتزام الجامعة عقد الملتقى البيئي العاشر في ربيع 2022 وذلك لما تمثله أنشطة الملتقى من أهمية في إبراز مختلف القضايا البيئية المطروحة على الساحة وكذلك لما يمثله الملتقى من أهمية في التأكيد على دور جامعة الإسكندرية فى طرح ومناقشة تلك القضايا.

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وتم تشكيل فرق عمل من الوكلاء وأساتذة الكليات المعنية للبدء في التجهيزات والترتيبات اللازمة في هذا الشأن.

ودعا أبو النجا خلال انعقاد مجلس خدمة المجتمع وتنمية البيئة وكلاء الكليات إلى التحرك نحو تفعيل عمليات التكامل الأفقي والرأسي بين الوحدات ذات الطابع الخاص، وذلك من خلال تكوين عناقيد متعددة من الوحدات ذات الأنشطة المتشابهة.

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وفي هذا الشأن أعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة عن تنظيم دورة تدربية لإعداد المديرين التنفيذين للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعة لتزويدهم بالخلفيات الإدارية والمالية والمحاسبية والقانونية، وذلك تماشياً مع منهج الجامعة الخاص بتنمية وتطوير مهارات وقدرات القيادات بها.

وعلى صعيد متصل بحث المجلس تطوير الموقع الإلكتروني للجامعة من حيث الشكل والمضمون لما يمثله من واجهة دولية للجامعة وتقدمها في التصنيفات الدولية.

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بقلم مها يونس

محررة صحفية ، حاصلة على ليسانس آداب شعبة إتصال وإعلام ، إلتحقت بالعمل لدى جريدة المال في مارس 2014، وذلك بعد أن عملت بجريدتي الشروق والصباح منذ عام 2010، وشبكة التليفزيون البريطانية BBC عام ٢٠١٣، وجريدتي الأهالي والغد منذ عام ٢٠٠٨، إضافة إلى جريدة الإسبوع والتي تخصصت بها في العمل كرئيسا لقسم الرياضة.

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