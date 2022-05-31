جامعة الإسكندرية تختبر 190 ألف طالب بالتيرم الثاني.. أول يونيو

أكد الدكتور عبد العزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية خلال إجتماع مجلس الجامعة اليوم من الإنتهاء من كافة إستعدادات إمتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني بجميع كليات الجامعة للعام الجامعي 2022/2021 لنحو 190 ألف طالب وطالبة، والتي من المقرر انطلاقها في الأسبوع الأول من شهر يونيو وفقا لنظام وطبيعة الدراسة بكل كلية.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة التزام أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالكليات بالحضور لضمان الانضباط ونجاح سير أعمال الامتحانات، وإعلان جداول الامتحانات عبر المواقع الإلكترونية للكليات، والتأكيد على تأمين أعمال الامتحانات والكنترولات، والالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية حفاظا على سلامة منتسبي الجامعة.

ووافق المجلس على قبول المنحة المقدمة من أسرة المرحوم الدكتور محمد رفيق خليل، الأستاذ المتفرغ بكلية الطب السابق، وهي عبارة عن تقديم بعثة سنوية بإسم الطبيب الراحل لأحد الأطباء المقيمين أو المعيدين من وحدة جراحة الرأس والعنق بكلية الطب إلى مستشفى UCL فى لندن لمدة ثلاثة أشهر للتدريب، على أن تتحمل أسرة المرحوم كافة النفقات.

ووافق المجلس على إنشاء مكتب جامعة الإسكندرية للدعم الفني والمالي للمشروعات الممولة من جهات مانحة بوحدة إدارة مشروعات التطوير بالجامعة لتقديم الدعم الفني لكافة الباحثين بجامعة الإسكندرية.

وكرم رئيس الجامعة خلال المجلس الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة، والدكتورة دينا مندور عميد كلية الفنون الجميلة، بمناسبة حصول برنامج الديكور بكلية الفنون الجميلة، وبرنامجى الحاسبات والإتصالات، والحاسب والنظم بكلية الهندسة، على شهادات الإعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والإعتماد.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وأكاديمية تبيليس الطبية بجورجيا، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية ومؤسسة ساويرس للتنمية الاجتماعية بشأن تمويل منح مؤسسة ساويرس للتفوق، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وشركة أسمنت العامرية(إحدى شركات مجموعة إنترسيمينت البرازيلية).

كما وافق على برتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ( كلية التربية الرياضية للبنين) وجامعة الزوية بدولة ليبيا كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا لتفعيل وإدارة برنامج VT-MENA3، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) وكلية الدفاع الجوي فى مجالات العلوم والدراسات العليا.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الموافقة على برتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية وهيئة الرقابة النووية والإشعاعية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية- كلية التجارة وشركة مياه الشرب بالإسكندرية، وبرتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية- كلية التمريض ( وحدة التدريب) ومستشفى الصفوة التخصصي، ومذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية والبرلمان العربى ( مركز الدبلوماسية البرلمانية العربية)، واتفاقية التعاون العلمي والثقافي بين جامعة الإسكندرية وجامعة International Telematic University Uninettuno للتعلم عن بعد بإيطاليا والتى تهدف إلى إعداد برامج فى مجالات متعددة لمنح درجة مشتركة من خلال التعليم عن بعد.

وشملت الموافقات أيضا الموافقة على اتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية- كلية التجارة و Lubin School of Business USAو Race University ، واتفاقية التعاون بين كلية الآداب قسم التاريخ والآثار المصرية والإسلامية وبين إدارة التدريب بوزارة السياحة والآثار في مجال التدريب الميداني للحفائر.

كما وافق المجلس على ترقيه 17 عضو هيئة تدريس، 3 إلى وظيفة أستاذ، و14 إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين 25 مدرس، ومنح 68 درجة دكتوراة، 121درجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.