جامعة الإسكندرية تحتفل بمجدي يعقوب وهشام العسكري

ولاء البري
تحتفل جامعة الإسكندرية بكل من العالم المصري الدكتور مجدي يعقوب والدكتور هشام العسكري أحد أبناء وعلماء جامعة الإسكندرية في الخارج، وذلك يوم ١٧ أغسطس الجاري، ضمن احتفال الجامعة باليوبيل الماسيّ لها بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائها، برعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
ومن المقرر أن يكشف الدكتور مجدي يعقوب عن تفاصيل المدينة الطبية الجديدة المقامة بمدينة طبية جديدة غرب النيل فى أسوان لعلاج أمراض القلب وتعزيز الوقاية منها وتطوير البحث العلمى، والتي تعد التوصية الأولى لمؤتمر بعلمائها مصر تستطيع الذي عقد بمدينة الغردقة ديسمبر الماضي؛ ومن المقرر أن تقام المدينة على مساحة 29 فدانًا، وتضم مركزًا جديدًا لعلاج الأطفال والكبار على حد سواء، وسيعتمد تشغيلها على الطاقة الشمسية، للاستمرار فى الحفاظ على عهدها بتقديم أفضل رعاية طبية مجانية لجميع المصريين.
كما سيتم خلال هذا الحفل إهداء رسمي لأحدث إصدار من أطلس مصري المتجدد للطاقة الشمسية الذي يقدمه الدكتور هشام العسكري كأحد نتائج مؤتمر مصر تستطيع للعلماء والخبراء المصريين بالخارج في ديسمبر ٢٠١٦ الماضي بمدينة الغردقة، وكان الأطلس الشمسي أول توصيات المؤتمر، كما يعد نجاحا كبيرًا؛ إذ تم الانتهاء منه خلال تلك الفترة الوجيزة، من خلال متابعة مستمرة من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتوجيهها بضرورة إصدار هذا الأطلس وما يحمله من مؤشرات إيجابية تتعلق بالطاقة في مصر، بالإضافة للتحدث عن تفاصيل هذا الأطلس، والإعلان عن تفاصيل مشروع استخدام هذا الأطلس الشمسي نفسه في امتداد مستشفى الدكتور مجدي يعقوب في أسوان ومستشفيات الجامعة.
يذكر أن الاحتفالية تقام تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، والأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ومن المقرر أن يكونوا ضمن الحضور وسوف يشاركون الدكتور مجدي يعقوب والدكتور هشام العسكري في جلسة حوارية بعد المحاضرة الأساسية.