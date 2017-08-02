جامعة الإسكندرية تحتفل بمجدي يعقوب وهشام العسكري

ولاء البري ‏‎ ‎ تحتفل جامعة الإسكندرية بكل من العالم المصري ‏الدكتور مجدي يعقوب والدكتور هشام العسكري أحد أبناء وعلماء جامعة الإسكندرية في الخارج، وذلك يوم ١٧ أغسطس الجاري، ‏ضمن احتفال الجامعة باليوبيل الماسيّ لها بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائها‎، برعاية السفيرة نبيلة

ولاء البري

‏‎ ‎

تحتفل جامعة الإسكندرية بكل من العالم المصري ‏الدكتور مجدي يعقوب والدكتور هشام العسكري أحد أبناء وعلماء جامعة الإسكندرية في الخارج، وذلك يوم ١٧ أغسطس الجاري، ‏ضمن احتفال الجامعة باليوبيل الماسيّ لها بمناسبة مرور 75 عامًا على إنشائها‎، برعاية السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

ومن المقرر أن يكشف الدكتور مجدي يعقوب عن تفاصيل المدينة الطبية الجديدة المقامة بمدينة طبية جديدة غرب النيل فى أسوان ‏لعلاج أمراض القلب وتعزيز الوقاية منها وتطوير البحث العلمى، والتي تعد التوصية الأولى لمؤتمر بعلمائها مصر تستطيع الذي عقد ‏بمدينة الغردقة ديسمبر الماضي‎؛ ومن المقرر أن تقام المدينة على مساحة 29 فدانًا، وتضم مركزًا جديدًا لعلاج الأطفال والكبار على ‏حد سواء، وسيعتمد تشغيلها على الطاقة الشمسية، للاستمرار فى الحفاظ على عهدها بتقديم أفضل رعاية طبية مجانية لجميع ‏المصريين‎.‎

‎ كما سيتم خلال هذا الحفل إهداء رسمي لأحدث إصدار من أطلس مصري المتجدد للطاقة الشمسية الذي يقدمه الدكتور هشام ‏العسكري كأحد نتائج مؤتمر مصر تستطيع للعلماء والخبراء المصريين بالخارج في ديسمبر ٢٠١٦ الماضي بمدينة الغردقة، وكان ‏الأطلس الشمسي أول توصيات المؤتمر، كما يعد نجاحا كبيرًا؛ إذ تم الانتهاء منه خلال تلك الفترة الوجيزة، من خلال متابعة مستمرة ‏من السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وتوجيهها بضرورة إصدار هذا الأطلس وما يحمله من ‏مؤشرات إيجابية تتعلق بالطاقة في مصر، بالإضافة للتحدث عن تفاصيل هذا الأطلس، والإعلان عن تفاصيل مشروع استخدام هذا ‏الأطلس الشمسي نفسه في امتداد مستشفى الدكتور مجدي يعقوب في أسوان ومستشفيات الجامعة‎.‎

يذكر أن الاحتفالية تقام تحت رعاية الاستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور محمد شاكر وزير ‏الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للانتاج الحربي، والسفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة ‏وشئون المصريين بالخارج، والأستاذ الدكتور عصام الكردي رئيس جامعة الإسكندرية، ومن المقرر أن يكونوا ضمن الحضور ‏وسوف يشاركون الدكتور مجدي يعقوب والدكتور هشام العسكري في جلسة حوارية بعد المحاضرة الأساسية‎.‎