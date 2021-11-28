جامعة الإسكندرية تحتفل باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة

في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2021

شهد الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا القائم بأعمال نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ظهر أمس فاعليات إفتتاح مهرجان “حياة جديدة بروح جديدة” للتوعية بالإعاقة والاحتفال باليوم العالمي للأشخاص من ذوي الإعاقة والذى تنظمه الجامعة ممثلة في مركز “طه حسين” لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة وجمعية قرية الأمل للتنمية والتأهيل الاجتماعي للمعاقين في الفترة من 27 نوفمبر وحتى 1 ديسمبر 2021 وذلك بقاعة المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية.

وأشار أبو النجا خلال الاحتفالية إلى أن موضوع الاحتفالية يمثل جانبا هاما جدا في مجتمعنا والعالم أجمع لذا تحركت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وقامت بإبرام اتفاقية دولية شاملة ومتكاملة من 50 مادة لحماية وتعزيز حقوق وكرامة الأشخاص ذوي الإعاقة ولتشجيعهم علي المشاركة في كافة المجالات المدنية والثقافية والاجتماعية والسياسية علي أساس مبدأ تكافؤ الفرص داخل المجتمع.

ولفت إلى قيام جامعة الإسكندرية بإنشاء مركز طه حسين لخدمات الطلاب ذوي الإعاقة، لتقديم كافة أوجه الرعاية والمساعدة علي الاندماج في المجتمع من خلال تقديم كافة الخدمات التعليمية بأحدث الطرق التكنولوجية لتأهيل هؤلاء الطلاب للتعامل مع المجتمع الخارجي وسوق العمل.



ومن جانبها قامت الدكتورة ندي ثابت عضو مجلس النواب بتقديم عرض كامل لبرنامج المهرجان وأهم الأنشطة والعروض التي يتناولها وتاريخ جمعية قرية الأمل للتأهيل الاجتماعى للمعاقين.

فيما أشارت الدكتورة مني المعتز المدير التنفيذي لمركز طه حسين أن المهرجان يعتبر الأول من نوعه في رحاب جامعة الإسكندرية ويعتبر تتويجاً لجهد أكثر من 4 سنوات من العمل، معربة مش عن أملها في بناء مجتمع يستطيع أن يستوعب جميع الفئات.

كما قدمت الشكر لإدارة الجامعة برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس الجامعة لدعمه الكبير لأنشطة المركز حتي تم افتتاحه في مارس 2021 وامداده بكافة الوسائط التعليمية الحديثة لخدمة الطلاب والخريجين ،كما يدعم المركز مفهوم “الاتاحة” حيث تم بناؤه باتباع اكواد الاتاحة الهندسية ليصبح أول مركز متاح بالجامعة.



شهد الاحتفال تقديم عروض فنية وعزف موسيقي و كورال وعرض بلغة الاشارة وكذلك عرض لقصص نجاح من متحدي الإعاقة.

حضر افتتاح المهرجان الدكتور أشرف مرعي المشرف العام للمجلس القومي للأشخاص من ذوي الإعاقة وبافيل كيديسوك مدير البيت الروسي بالاسكندرية، والدكتورة جانيت سليمان المدير التنفيذي لجمعية قرية الأمل والسادة عمداء كليات الآداب والتربية والتمريض والتربية النوعية ومعهد الدراسات العليا والبحوث ووكلاء الكليات وممثلي من وزارة التضامن الاجتماعى والمجلس القومى لمتحدي الإعاقة.