جامعة الإسكندرية الأهلية تستقبل الطلاب في 6 كليات عام 2022-2023

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استعداد جامعة الإسكندرية الأهلية لبدء الدراسة في 6 كليات في العام الدراسي 2022-2023.

جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ بـ 6 كليات

وبلغت تكلفة إنشاءات وتجهيزات المرحلة الأولى من جامعة الإسكندرية الأهلية 1.8مليار جنيه.

وتقام الجامعة على مساحة 30 فدانًا، وتم تجهيزها وفق مواصفات جامعات الجيل الرابع.

وستقدم الجامعة العديد من التخصصات العلمية الحديثة التي تُواكب احتياجات سوق العمل من خلال الكليات الـ 6 التي سيتم بدء الدراسة بها .

وستعلن الجامعة عن البرامج الدراسية الأخرى التي ستقدمها خلال الأعوام القادمة.

البرامج الدراسية في جامعة الإسكندرية الأهلية

كلية الطب والجراحة (برنامج الطب والجراحة)

كلية طب الفم والأسنان (برنامج طب وجراحة الفم والأسنان)

كلية الصيدلة (Pharm – D)

كلية الهندسة برامج (العمارة والتشييد، الحاسبات والاتصالات، الميكاترونكس وهندسة الروبوتات)

كلية علوم الحاسب والبيانات (برنامج الأمن السبيراني، برنامج الأنظمة الذكية)

كلية العلوم (برنامج صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة)

وصرح د. عادل عبدالغفار المُستشار الإعلامي والمُتحدث الرسمي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن التقرير أوضح جاهزية الجامعة لبدء الدراسة بها في العام الدراسي الجديد 2022/ 2023.

كليات جامعة الإسكندرية الأهلية

وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعة تقع على مساحة 30 فدانًا، وبتكلفة تقديرية في مرحلتها الأولى 1.8 مليار جنيه.

واستكمل كما تم الانتهاء من أعمال المباني الرئيسية، والانتهاء من التشطيبات الداخلية.

تجهيز الجامعات الأهلية وفقًا لأحدث أنظمة الجامعات الذكية

وأضاف المتحدث الرسمي أن مشروعات الجامعات الأهلية الجديدة يتم تنفيذها وفقًا لأحدث المواصفات الفنية لأنظمة الجامعات الذكية، من حيث توفير التجهيزات الفنية.

وتضم عددًا من المباني الإدارية والأكاديمية الخاصة بالقطاعات (الطبية، الهندسية، والعلوم الإنسانية)، ومبانى المعامل والورش، وسكنًا للطلاب والطالبات، والساحات الأكاديمية والإدارية، والمناطق الترفيهية والرياضية.. مشيرًا إلى مراعاة الاحتياجات الإنشائية اللازمة لتقديم تعليم مُتميز، وتوفير التجهيزات المُناسبة للبرامج الدراسية الحديثة التي تقدمها تلك الجامعات.

يذكر ان الجامعات الأهلية المنبثقة عن الجامعات الحكومية ستنضم إلى نظام التنسيق الحكومي العام الدراسي الجديد .

وستخضع الجامعات الأهلية لتنسيق مستقل عن الجامعات الحكومية، وبذات الحدود الدنيا للجامعات الخاصة .