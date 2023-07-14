جامعة الإسكندرية الأهلية تبدأ فتح باب التسجيل للعام الجديد

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية عن فتح باب التقدم للعام الجديد 2023 – 2024 وذلك اعتبارا من الأحد المقبل 16 يوليو الجاري.

وحددت جامعة الإسكندرية رغبات الطلاب بواقع 5 رغبات كحد أقصى من البرامج المتاحة بالجامعة.

وتشمل الكليات الخاصة بالجامعة كلية الطب والجراحة وذلك بمصاريف قدرها 145 ألف جنيه، أما كلية الفم والأسنان فتصل تكلفة مصاريفها إلى 130 ألف جنيه، أما كلية الصيدلة – فارم دي كلينيكال بواقع 115 ألف جنيه.

فيما تشمل الكليات التابعة للجامعة الأهلية بالإسكندرية كلية هندسة الحاسبات والاتصالات، وكلية الميكاترونيكس وهندسة الروبوتات، وكلية هندسة الكهروميكانيكا، وكلية هندسة العمارة والتصميم الحضري، وهندسة البترول والغاز الطبيعي، وجميعها بتكلفة تصل إلى 85 ألف جنيه.

كما تضم الجامعة كليات الامن السيبراني، وكلية الانظمة الذكية، وعلوم البيانات والذكاء الاصطناعي وذلك بمصاريف تصل الى 60 ألف جنيه.

كما تضم الجامعة كلية صناعة البرمجيات والوسائط المتعددة بصاريف تصل الى 55 ألف جنيه، بالاضافة الى كليات البنوك والتمويل، والادارة، والتسويق وادارة اللوجستيات وسلاسل الامداد، وكلية المحاسبة ونظم المعلومات، وكلية الجيوماتكس والدراسات المساحية، والاعلام الرقمي، والصوتيات واللسانيات وذلك بمصاريف تصل الى 50 ألف جنيه لكل منها.

وتم إنشاء جامعة الإسكندرية الأهلية وفقًا للقرار الجمهوري رقم 425 لعام 2021 وهي جامعة مصرية حكومية تابعة لجامعة الإسكندرية وهي جامعة أهلية خاصة أي يتم الدراسة بها بنظام الساعات العلمية المعتمدة؛ و لكنها تتميز بمستويات عالية من النظافة و التطوير التعليمي و أعداد طلاب أقل بتكاليف أقل من الجامعات الخاصة المعروفة لكن بتكاليف أعلي من الجامعات الحكومية.

يعتبر التنسيق في الجامعات الأهلية أقل نسبيًا من التنسيق في الجامعات الحكومية مما يتيح للمزيد من الطلاب الذين لم يلتحقوا بالجامعات الحكومية الالتحاق بالجامعات و المعاهد الخاصة و الأهلية.