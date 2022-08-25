جامعة الإسكندرية الأهلية : المؤشرات الأولية تشهد تقدم أعداد غير مسبوقة للالتحاق

أعلنت جامعة الإسكندرية الأهلية أن المؤشرات الأولية للإلتحاق بها سواء من خلال التقدم المباشر من خلالها (أون لاين أو الورقي)، أو عن طريق التقدم من خلال مكتب التنسيق المركزي بوزارة التعليم العالي، تشهد وفود أعداد غير مسبوقة.

وأوضحت الجامعة في بياناً لها ، أن الأعداد التي تقدمت سواء من خلال التقدم المباشر، أو من خلال مكتب التنسيق، سوف يتم الإعلان عن القبول المبدئي لها من خلال التنسيق الداخلي بجامعة الإسكندرية الأهلية لمن تقدم مباشرة (ورقي أو أون لاين)، بالإضافة إلى من تقدم من خلال مكتب التنسيق بقوائم أساسية، وسوف يكون هناك قوائم إحتياطية وفقا لدرجات الطلاب تُستكمل بها الكشوف الأساسية وذلك في بداية شهر سبتمبر.

وأوضحت أن هناك آلية للتقدم من خلال تقدم الطلاب الذين تم إفادتهم بالقبول المبدئي بإستكمال إجراءات التقدم وفقاً لما سيتم إعلانه، ويستكمل القبول من القوائم الإحتياطية لمن تخلف عن إستكمال إجراءات التقدم في المدة التي سيعلن عنها للقوائم الأساسية.

وبحسب الببان، تعتبر مصروفات التسجيل التي تم سدادها سابقاً (بقيمة 1000 جنيه) جزء من المصروفات الدراسية لمن تم قبولهم، ومن لن يتم قبولهم سوف يتم إعلان قوائم إسترداد بتواريخ محددة لكل قائمة للتقدم لإسترداد ( مبلغ 1000 جنيه) التي تم دفعها.

وأشارت الجامعة في بيانها أنهامستعدة بكامل طاقتها لإستقبال الطلاب الجدد المقبولين في العام الجامعى الجديد، وتتمني لهم النجاح والتفوق، وإذ تؤمن جامعة الإسكندرية بحفظ كافة حقوق منتسبيها وتقديم خدمات تعليمية متميزة.