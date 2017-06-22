جامعة الإسكندرية: إعلان نتائج الطلاب منتصف يوليو

استعرض مجلس جامعة الإسكندرية خلال جلسته المنعقدة اليوم برئاسة الدكتور عصام الكردى، سير أعمال امتحانات الفصل الدراسى الثانى فى نهاية انعقادها، وقرر المجلس الانتهاء من متابعة أعمال الكنترول ورصد الدرجات وإعلان النتائج للطلاب اعتباراً من منتصف شهر يوليو المقبل.

ومن جانبه أكد رئيس الجامعة ضرورة الانتهاء من إعداد اللائحة الموحدة للكليات للدراسة بنظام الساعات المعتمدة “مرحلة البكالوريوس” لتطبيقها على جميع كليات الجامعة بهدف تحسين كفاءة الخريجين ومواكبة النظم العالمية فى التعليم الجامعى.

وعلى صعيد آخر أعلن المجلس موافقته على انضمام جامعة الإسكندرية لشبكة طريق الحرير الذى قامت الصين بإحيائه، والذى يربط بين قارات آسيا وأفريقيا وأوروبا، ودعوة جامعة الإسكندرية لحضور منتدى رؤساء الجامعات “الحزام والطريق” للابتكار وريادة الأعمال فى الصين للتوقيع النهائى على الاتفاقية، ومناقشة أوجه التعاون بين جامعة الإسكندرية والجامعات المختلفة.

كما وافق المجلس على بروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والمجلس القومى للمرأة، بشأن إنشاء وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية ومعهد تكنولوجيا الملعومات بوزارة الاتصالات، ومذكرة التفاهم بين الجامعة وكل من جامعة لانزهو بالصين وجامعة جيانغشى للمالية والاقتصاد بالصين.

يأتي ذلك بالإضافة إلى الموافقة على بروتوكول التعاون بين كلية الحقوق وكل من جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية التابع لمجلس الوزراء وشركة رواد الأمراء للتعليم والتدريب بالمملكة العربية السعودية، ومذكرتى التفاهم بين مركز تعليم اللغة العربية لغير الناطقين بها بكلية الآداب وكل من المركز الصينى لتبادل التعليم الدولى ومؤسسة نيوكورس للخدمات التعليمية الصينية.

واختتم المجلس جلسته اليوم بإعلان ترقية 21 عضو هيئة تدريس 5 إلى وظيفة أستاذ و16 إلى وظيفة أستاذ مساعد وتعيين 16 مدرسا، ومنح 63 درجة دكتوراه و125 درجة ماجستير فى التخصصات العلمية المختلفة.