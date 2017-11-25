جامعة الأزهر: تم حذف الآراء الشاذة من المناهج الدراسية

أحمد صبرىطالب الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم السبت، بطباعة كتيبات توضيحية لتصحيح المفاهيم الدينية عند الشباب لمنعهم من الانخراط فى الجماعات الإرهابية وحمايتهم من الفكر المتطرف. وأضاف فى لقاء له مع برنامج على مسؤليتى المذاع على قناة صدي البلد أن جامعة الازهر اجرت عم

أحمد صبرى

طالب الدكتور محمد أبوهاشم، نائب رئيس جامعة الأزهر، مساء اليوم السبت، بطباعة كتيبات توضيحية لتصحيح المفاهيم الدينية عند الشباب لمنعهم من الانخراط فى الجماعات الإرهابية وحمايتهم من الفكر المتطرف.

وأضاف فى لقاء له مع برنامج على مسؤليتى المذاع على قناة صدي البلد أن جامعة الازهر اجرت عمليات حذف وإضافة فى المناهج الدراسية وتنقيتها من الآراء الشاذة وإضافة المواد التى تحض على حب الوطن وحمايته وذلك عبر لجان متخصصة بكليات الجامعة.

وكان مسجد الروضة بالعريش شهد أمس الجمعة هجوما إرهابيا أثناء أداء صلاة الجمعة أسفر عن استشهاد 305 أشخاص وإصابة 128 آخرين.