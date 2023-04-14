«جامعة الأزهر» تعلن قرب انتهاء مشروع الإسكان بالعاصمة الإدارية

أكد الدكتور جمال عبدالحي عميد كلية الزراعة الأسبق ونائب رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر قرب الانتهاء من مشروع الإسكان بالعاصمة الإدارية الجديدة، معلنًا عن طرح 2 مول تجاري للاستثمار.



وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي أعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر أن المشروع الإسكاني يتكون من 89 عمارة و62 ڤيلا وكل عمارة بها 8 أدوار بإجمالي 2781 وحدة سكنية، بمكان متميز بمنطقة b2 r7 على مساحة 68 فدان ملاصق للجامعة البريطانية، وقريب من مقر الرئاسة وحي الوزارات ومطار العاصمة ومدينة الثقافة والفنون، والكاتدرائية الجديدة.

معلومات عن مشروع إسكان العاصمة

المشروع الإسكاني للعاصمة الإدارية الجديدة

وأضاف عبد الحي أن المشروع خدمي متكامل به مسجد كبير على مساحة ثلاثة آلاف متر، ونادي اجتماعي رياضي بـ 2 حمام سباحة وملعبين متعددين الأغراض، ومبنى متعدد الأغراض للمناسبات المختلفة، قاعات احتفالات بالإضافة حضانة للأطفال.

وأشار إلى أنه سيتم طرح 2 مول تجاري للاستثمار يقعان بواجهتين متميزتين أحدهما يسمى جولدن سنتر على طريق رئيسي بعرض 60 متر ملاصق للجامعة البريطانية، وعلى بعد 400 متر من محطة القطار الكهربائي، والآخر ستاو ستريب مول على طريق رئيسي بعرض 90 متر، وهو شريان رئيسي لحي R7.

واستكمل دكتور عبدالحي أن المشروع مقام على أرض تملكها جمعية نادي أعضاء هيئة التدريس برئاسة فضيلة الدكتور حسين عويضة رئيس مجلس الإدارة. بإشراف هندسي من أساتذة كلية الهندسة، وأن للنادي مشروعات سبق تسليمها منذ 12عامًا في القاهرة الجديدة بعدد 1500 وحدة سكنية ، والشروق بعدد 500 وحدة سكنية، وكذلك بمدينة السادس من أكتوبر.