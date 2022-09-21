جامعة الأزهر تعلن عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022

أعلنت جامعة الأزهر عن نتيجة تنسيق الثانوية الأزهرية 2022 ، لافتة إلى أن إجمالى عدد الناجحين بالثانوية بلغ 93132 طالبا، تقدم منهم للتنسيق 78085 طالبا.

وأضافت أن تم ارتفاع الحد الادني للقبول بالكليات الأصلية وذلك بناء على تعليمات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور احمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، مثل كليات أصول الدين واللغة العربية، موضحة أن هذا يمثل بداية للاهتمام بتلك الكليات.

وذكرت جامعة الأزهر أن تم قبول 603 طالب لكلية الطب (بنين) بالقاهرة بحد أدنى 625 درجة بنسبة 96.15%، بينما تم قبول 521 طالبة لكلية الطب (بنات) بالقاهرة بنفس النسبة سالفة الذكر.

وبخصوص كلية الصيدلة (بنين) بالقاهرة، تم قبول 256 طالب بحد أدنى 607 درجة بنسبة 93.38%، فيما تم قبول 350 طالبة بكلية الصيدلة (بنات) بالقاهرة بنفس النسبة المئوية سالفة الذكر.

وبالنسبة لكلية الهندسة بالقاهرة، أوضحت جامعة الأزهر أن تم قبول 637 طالب و 485 طالبة، حيث بلغت النسبة 90.92% بحد أدنى 591 درجة للطلبة والطالبات.

وقد اعتمد أ.د محمد الضويني وكيل الأزهر الشريف نتيجة الدور الثاني للشهادة الثانوية الأزهرية بقسميها (العلمي، والأدبي) والشعبة الإسلامية، وكذلك معاهد فلسطين الأزهرية، للعام الدراسي 2021-2022 م.

يذكر آن نسبة النجاح في الشهادة الثانوية للقسم العلمي بلغت 62.20%، بينما بلغت نسبة النجاح في القسم الأدبي 66.13%، بنسبة نجاح عامة في القسمين بلغت 64.80 %، من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان وعددهم 61280 طالبًا وطالبة، حضر منهم 57645.

وفي نفس السياق، بلغت نسبة النجاح العامة للدورين لشهادة الثانوية لمعاهد فلسطين 93.06% من إجمالي عدد المتقدمين للامتحان، و100% لنتيجة شعبة العلوم الإسلامية.

يذكر أن باب التسجيل بتنسيق الأزهر لعام 2022 بدأ يوم الاثنين الماضي (12 / 9 / 2022).