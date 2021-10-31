جامعة «إسلسكا» تحتفل بتخريج 578 طالب بالماجيستير والدكتوراة

نظمت جامعة إسلسكا مصر، أمس حفل تخرج دفعة جديدة من حاملى ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال،بمسرح الصوت والضوء بمنطقة الأهرامات .

وتضمت حفل التخرج ، تخريج ٥٧٦ طالب من ماجيستير إدارة الأعمال، و طالبين بدرجة دكتوراه إدارة الأعمال.

وحضر الاحتفالية د.على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا مصر، د.نادية العارف رئيس الجامعة، د.فرانسواز كروز المدير الأكاديمي ل اسلسكا باريس، و العديد من الشخصيات العامة ومسئولي الجامعة.

ووجه د.على المليجى رئيس مجلس أمناء جامعة اسلسكا مصر الشكر إلى أساتذة اسلسكا وموظفيها الذين تحملوا ظروف ومعاناة العمل خلال فترة جائحة كورونا.

وبعث المليجى رسالة تقدير إلى روح السفير عبد الحليم بدوى والدكتور محمد الحناوى شركائه فى حلم، جامعة إسلسكا ، كأول فرع لجامعة أوروپية في مصر

واستكمل ان الجامعة لم تعد قاصرة على برامج دكتوراه وماجيستير إدارة الأعمال، ولكن ضمت أيضا مرحلة البكالوريوس التى سوف يتم أول حفل تخرج لها هذا العام ؛بعد ٣ سنوات من الدراسة.

وأشار إلي أن اسلسكا أول جامعة فى مصر تطبق نظام ال ٣ سنوات.

وقال إن خريجي اسلسكا بلغوا ٨ آلاف خريج يتبوءون كبرى المناصب فى أهم الشركات جميعهم سند وظهير بعضهم لبعض لأنهم يجمعهم أنهم خريجى اسلسكا.

واعربت د.فرانسواز كروز المدير الأكاديمي لاسلسكا باريس عن سعادتها بتخريج دفعة جديدة من طلاب ماجيستير ودكتوراه إدارة الأعمال.

ومن جانبها قالت د.نادية العارف رئيس جامعة اسلسكا مصر، إنه في عصر الرقمنة وجامعات الجيل الخامس ينصب التركيز علي الإبتكار والمبادرة والبحث العلمي وريادة الأعمال، ما سيؤدي لاختفاء الكثير من الوظائف الحالية وطهور وظائف لا نعرفها بعد.

واستكملت إنه لا مفر من تحديث وتطوير البنية البشرية وتدوير العقول، والتعامل مع الحاضر من منظور مستقبلي.

وقالت العارف إن اللقاح النافذ والوحيد للمجتمعات هو الوعي والعلم.