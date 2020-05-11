جامعة أسيوط توزع 1100 شنطة رمضانية بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى الصعيد

يأتي ضمن الحملة السنوية التي تنظمها الجامعة والجمعية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية

وزعت جامعة أسيوط 1100 شنطة رمضانية بالتعاون مع جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، وذلك ضمن الحملة السنوية لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

قال الدكتور حسن صلاح نائب رئيس جامعة أسيوط الأسبق، رئيس مجلس إدارة جمعية إنقاذ مرضى صعيد مصر، إن الشنط الرمضانية جاءت تبرعاَ من أهل الخير من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة وأصدقاء الجمعية.

ولفت إلى أن ذلك يأتي ضمن الحملة السنوية التي تنظمها الجامعة والجمعية، لدعم الفئات الأولى بالرعاية.

وضمت الشنط أهم السلع الغذائية الأساسية التي تسهم في سد احتياجات الأسرة المصرية.

وأكدت الدكتورة مها غانم نائب رئيس جامعة أسوط لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة دور الجامعة الاجتماعي والإنسانى لخدمة ودعم الفئات غير القادرة وممن يعانون صعوبات اجتماعية.

وأشارت إلى حرص إدارة الجامعة برئاسة الدكتور طارق الجمال رئيس الجامعة على المساهمة فى توفير حياة كريمة للفئات الأكثر احتياجاً داخل وخارج الجامعة بالتعاون مع الجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى.

ووأوضح الدكتور ثابت عبد المنعم مدير مركز الدراسات و البحوث البيئة و نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية انه تم توزيع اليوم شنط الرمضانية للعمال داخل الجامعة غير القادرين.

كما توجهت الجمعية خارج أسوار الجامعة في عدد من الشوارع و الميادين و بعض المناطق الأكثر احتياجاَ بأسيوط.

واشار إلى أن الشنطة تحتوى على أهم السلع الغذائية مثل “السكر و الشاي و السمنة و الأرز و المكرونة.

ونوه الى استمرار الجمعية في تلقى تبرعات مباشرة في مقر الجمعية بقطاع خدمة المجتمع بالمبنى الادارى للجامعة و على حساب رقم 3000/1/364 بنك مصر فرع جامعة أسيوط .