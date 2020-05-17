جامعة أسيوط تطالب المجتمع المدني بالمساهمة في تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ

تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات، وأعمال البناء والتشطيب لمبنى متكامل

دعا الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، كافة المؤسسات المجتمعية ومنظمات المجتمع والأفراد القادرين للمساهمة فى تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ.

وقال الجمال في تصريحات له إنه جار العمل على الانتهاء من تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ والبدء فعلياً في تشغيلها خلال العام الجاري 2020 ، والتي تُعد أحد المشروعات القومية الكبرى الجاري العمل بها على مستوى صعيد مصر .

ونوه الجمال إلى أنه تم الانتهاء من أعمال الإنشاءات، وأعمال البناء والتشطيب لمبنى متكامل يضم دور أرضى و8 أدوار علوية.

ويقام المستشفى على مساحة 3200 متر مربع ومن المقرر أن تضم 480 سريرا لإقامة المرضى داخلياً و48 عناية مركزة ، و19 غرفة عمليات مجهزة بنظام ال كبسولات.

كما يضم المستشفى وحدات متخصصة، تشمل بنك الدم ، وحدة الأشعة ومعمل الطوارئ وشبكة الغازات ووحدة التعقيم ونظام إطفاء ذاتي للحرائق.

ويستقبل المستشفى نحو 44 ألف حالة سنوياً يتم إجراء نحو 15 ألف عملية سنوياً بواقع 40 عملية يومياً لإنقاذ ضحايا الحوادث .

وأكد الجمال على أهمية تكاتف جهود كافة الهيئات والأفراد ما يدعم الإسراع في تشغيل المستشفى والتي تمثل أولوية قصوى في تلك المرحلة لتخفيف العبء عن كاهل وحدة الإصابات والطوارئ بالمستشفى.

وأوضح الدكتور طارق الجمال أن مستشفى الإصابات الجديدة هى الأحدث من نوعها على مستوى الجمهورية والأكبر في حجم طاقتها الاستيعابية.

ومن جانبه أضاف الدكتور أسامة فاروق المدير التنفيذي لمشروع مستشفى الإصابات الجديدة أنه قام بالفعل قسم العظام بإطلاق دعوة للتبرع ومساهمة القادرين في هذا المشروع الضخم.

وتابع أنه تم وضع قائمة باحتياجات المستشفى والتي تضمن إمكانية التبرع بسرير وملاحقاته بمبلغ 6350 جنيه ، كما يمكن التبرع بتجهيز عنبر كامل يضم 6 أسرة بمبلغ 38 ألف جنيه مع إمكانية تسجيل اسم المتبرع فرد كان أو مجموعة على أى جهاز أو سرير أو وحدة يقوم بتجهيزها ، وهى الخطوة التى لاقت استجابة كبيرة فور الإعلان عنها.

ولفت إلى قيام أعضاء هيئة التدريس من كلية الطب والكليات الأخرى بالتبرع بعدد 200 سرير من أصل 480 سرير.

وأشار فاروق إلى أنه من يرغب في تقديم تبرعات عينية لمستشفى الإصابات يمكنه التواصل مع الدكتور ياسر إمام نائب مدير المستشفيات الجامعية لشئون العلاج بأجر.

كما يتم التبرع المالي بخزينة المستشفى الرئيسي بجوار مكتب المستشفى والحصول على إيصال تبرع مخصص لتجهيز مستشفى الإصابات وللاستعلام من داخل وخارج الجامعة يمكن الاستفسار عن طريق الواتس أب على رقم 01028035583 .