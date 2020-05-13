جامعة أسيوط تخفض نصف أعداد طلاب الامتياز القائمين بالعمل للحماية من “كورونا”

تزامناً مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم و فى ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.

قرر الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط خفض العدد القائم بالعمل من أطباء التدريب في فترة الامتياز إلى النصف.

ويأتي القرار ضمن خطة الجامعة للحفاظ على صحة وسلامة الأفراد، والعمل على توفير سبل الحماية والوقاية لهم تزامناً مع الهجوم الشرس لفيروس كورونا المستجد على معظم دول العالم و فى ظل قدرته على الانتشار الواسع بين الأفراد.

ومن جانبه، أوضح الدكتور حسن عبد اللطيف نائب رئيس مجلس إدارة مستشفيات أسيوط الجامعية أنه تم تعميم القرار على أعضاء هيئة التدريس المشرفين على تدريب أطباء الامتياز والذي يقدر عددهم أكثر من 400 طبيب متدرب.

واستكمل عبد اللطيف كما تم التنسيق مع الدكتور عماد ظريف مدير البرنامج التدريبي لمتابعة تقديم المحاضرات التفاعلية للطلاب على نحو إلكتروني وتيسير حضورها للطلاب أون لاين، على أن يتم تنظيم برنامج مكثف لتعويض المتدربين بعد انتهاء الجائحة بإذن الله.