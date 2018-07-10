جامعة أخناتون تتفاوض لاقتراض 600 مليون جنيه

شريف عمرتتفاوض الشركة المصرية العالمية للخدمات التعليمية مع عدة بنوك محلية لاقتراض نحو 600 مليون جنيه، لتمويل إنشاءات جامعة أخناتون المنتظر تأسيسها بمنطقة وادى النطرون.وكانت الشركة قد وقعت أول أمس عقداً ابتدائياً مع محافظ البحيرة نادية عبده لشراء قطعة أرض مساحتها 25 فداناً بوادى النطرون، لإنشاء

شريف عمر

تتفاوض الشركة المصرية العالمية للخدمات التعليمية مع عدة بنوك محلية لاقتراض نحو 600 مليون جنيه، لتمويل إنشاءات جامعة أخناتون المنتظر تأسيسها بمنطقة وادى النطرون.

وكانت الشركة قد وقعت أول أمس عقداً ابتدائياً مع محافظ البحيرة نادية عبده لشراء قطعة أرض مساحتها 25 فداناً بوادى النطرون، لإنشاء الجامعة التى من المقرر أن تضم كليات صيدلة، وطب أسنان، وطب بشرى، وعلاج طبيعى، وإعلام، وسياحة، وفنادق، وحاسبات، وعلوم إدارية واقتصادية.

وأوضحت مصادر مقربة من الشركة أن التكلفة الإجمالية لجامعة أخناتون تقارب مليار جنيه، وتم الاتفاق مبدئياً على ضخ المساهمين المؤسسين نحو400 مليون جنيه ذاتياً، مع بدء التفاوض للحصول على قرض بقيمة 600 مليون جنيه، لتغطية تكاليف الإنشاءات، وشراء مستلزمات العملية الدراسية.

وتأسست «المصرية العالمية»، مؤخراً من مجموعة من رجال الأعمال وأساتذة الجامعات، على رأسهم صديق عفيفى، الذى من المتوقع أن تصل حصته لنحو %60 من رأس المال، وستوزع باقى الحصص على مجموعة من المستثمرين الأفراد.

ويعتبر صديق عفيفى، واحداً من المستثمرين بقطاع التعليم العالى، وأسس مجموعة مدارس طيبة للتعليم الأساسى والدولى، إلى جانب عدد من المعاهد العليا، منها جامعة النهضة فى بنى سويف، قبل أن يبيع نحو%95 منها لصالح مجموعة أبراج كابيتال الإماراتية.

وقالت المصادر أن الشركة المصرية العالمية قد تلقت خطاباً من إحدى المؤسسات الصينية، أبدت خلاله رغبتها فى المشاركة فى تمويل الجامعة، وجارى دراسة العرض فى ضوء الحجم الكبير لرأس المال، بالإضافة لتطورات الاقتراض البنكى.

وأشارت إلى أن أخناتون سيجرى تأسيسها عبر 3 مراحل، تنتهى الأولى منها خلال 24 شهراً من توقيع عقد شراء الأرض، وستضم 3 كليات عملية، وواحدة نظرية، كما أوضحت أن اختيار البحيرة جاء بعد ترحيب المحافظة بالمشروع، ويجرى العمل حالياً على إنهاء الرسومات الهندسية.

ووفقاً لبيان الشركة، تنتظر أخناتون صدور القرار الجمهورى للتأسيس، وموافقات الجهات الوزارية المختصة لبدء الدراسة فى العام الدراسى بعد القادم، وتخطط لاستقبال نحو10 ألاف طالب، كما ستوقع اتفاقيتين مع جامعتين بريطانيتين لافتتاح فروع، بمجالات الهندسة والصيدلة والأسنان والتدريب، وستضم الجامعة مراكز تدريبية فنية، للأبحاث الدولية، وخدمة المجتمع وتعليم الكبار.