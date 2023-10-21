جامعات هارفارد وستانفورد وبنسلفانيا قد تخسر التمويل بسبب عدم انتقاد تصرفات حماس

بدأ رعاة الجامعات الأمريكية بسحب دعمهم المالي من الجامعات بسبب عدم انتقاد تصرفات حماس الفلسطينية. بحسب صحيفة فاينانشال تايمز.

وأشارت الصحيفة إلى أن جامعات مثل هارفارد وستانفورد وبنسلفانيا قد تخسر التمويل.

وعلى خلفية هذه المخاطر، أصدرت جامعة بنسلفانيا بيانا انتقدت فيه بشدة “هجمات حماس الإرهابية على إسرائيل”.

واعترفت رئيسة الجامعة، ليز ماجيل، علنا بأنه كان ينبغي لممثلي الجامعة أن يظهروا ردا أوضح على ما يحدث في الشرق الأوسط.

عدم انتقاد تصرفات حماس

وتمويل جامعة هارفارد تحت الخطر أيضا، بعد أن دعا مؤسس شركة ليمتد براندز، ليزلي ويكسر، الجامعات إلى إدانة أعمال “حماس” بشدة، وكذلك معاقبة الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات المناهضة لإسرائيل بشدة.

واستقال الملياردير الإسرائيلي، عيدان عوفر، من منصبه في المجلس التنفيذي لجامعة هارفارد أيضا.

ويتعرض قطاع غزة لقصف إسرائيلي بري وبحري وجوي منذ إطلاق حركة “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر.

وقوبلت “طوفان الأقصى” بعملية “السيوف الحديدية” الإسرائيلية، حيث يشن الجيش الإسرائيلي غارات على قطاع غزة، الذي يسكنه أكثر من مليوني فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متدهورة، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ 2006.

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي نحو 4475 قتيلا وأكثر من 14000 جريح في القطاع.

أما على الجانب الإسرائيلي، فقد قتل ما يزيد عن 1400 شخص بينهم 306 بين ضباط وجنود، فيما أسرت “حماس” أكثر من 200 إسرائيلي.