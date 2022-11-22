جامعات المعرفة الدولية تخطط لإنشاء فرع بالشيخ زايد والحصول على قرض من البنك الأهلي

كشف إيهاب سلامة الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إديوكيشن ونائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة جامعات المعرفة الدولية ، أن المؤسسة تدرس إنشاء فرع جديد لها.

وقال سلامة إن السويدي إديوكيشن حصلت مؤخرا على قطعة أرض بمساحة 30 فدانا من هيئة المجتمعات العمرانية بالشيخ زايد.

واستكمل أن مؤسسة جامعات المعرفة الدولية ، تقدمت للحصول على الموافقات والتصريحات اللازمة من وزارة التعليم العالي لإنشاء فرع جديد للمؤسسة.

ونوه سلامة إلي أن المقر الجديد سيضم فروع جامعتي كوفنتري البريطانية ونوڤا البريطانية الموجودين في مقر العاصمة الإدارية.

وأشار سلامة إلى أنه لم يتم حتى الآن تحديد البرنامج الزمني للمشروع المزمع تدشينه، ويجري حاليا إعداد التصميمات الهندسية.

وردا علي المال حول الاستثمارات المرصودة لإنشاء الفرع الجديد وهيكل التمويل، قال سلامة إن تحديد حجم الاستثمارات في ظل الظروف الراهنة صعب نظرا لتغيرات الأسعار.

واستكمل سلامة أن تمويل تنفيذ المشروع سيتم من خلال المساهمين الرئيسيين ، فضلا عن الحصول علي قرض من البنك الأهلي المصري لم يتم تحديده حتي الآن.