جامعات المعرفة الدولية تحدد خطة العام الدراسي الجديد في ظل أزمة كورونا

حددت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية بالعاصمة الإدارية، المستضيفة لجامعة كوفنتري البريطانية بالعاصمة الإدارية الجديدة، خطة العام الدراسي الجديد 2020-2021، في ظل تداعيات فيروس كورونا.

وأشارت مؤسسة جامعات المعرفة الدولية في العاصمة الإدارية الجديدة، إلى تطبيق الإجراءات الاحترازية، وفقًا لإرشادات الحكومة المصرية ووزارة التعليم العالي، وبما يتماشى مع القواعد العالمية لمكافحة فيروس كورونا.

وأكدت المؤسسة التزامها وتطبيقها كل الإجراءات التي تشمل إجراء حملات متعددة للتعقيم على مدار اليوم لكل منشآت وأسطح الجامعة، وتوفير مواد التعقيم والتطهير المختلفة في مختلف الأماكن، ليستعملها الطلاب في الحرم الجامعي، إضافة إلى إجراءات التباعد الاجتماعي وتوزيع الإرشادات لنشر الوعي، والمحافظة على المسافات الآمنة بين الأفراد والتعقيم المستمر للأيدي.

وأكد الدكتور محمود علام رئيس جامعات المعرفة الدولية،” الاهتمام بسلامة وأمن الطلاب وأعضاء هيئة التدريس وذويهم كأولوية قصوى بالجامعة، إلى جانب تقديم محتوى علمي ذي جودة عالمية.

واستكمل أن جامعات المعرفة ستقوم على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية طبقًا لقرارات الحكومة.

واشار إلى الاستعداد لاستقبال الطلاب في بداية العام الدراسي الجديد.

كما نسعى إلى توسيع نطاق تجربتنا التعليمية المتميزة وتزويد الطلاب بمختلف المهارات التعليمية والبرامج التي تقدمها أفضل الجامعات المصنفة على مستوى العالم، واستيعاب المزيد من الطلاب الطموحين.

وقال علام إنه تم وضع خطة العام الدراسي الجديد مع الجامعة الأم كوفنتري، وتحديد طريقة التدريس، وفقا للأوضاع الاحترازية والصحية في مصر.

واستكمل: سيتم تطبيق نظام التعليم الهجين الذي يعتمد على الدراسة بمقر الجامعة يومان في الإسبوع واستكمال باقي الإيام من خلال التعليم عن بعد عبر الانترنت، وذلك في ظل استعدادات الجامعة لاستقبال الطلاب في عامهم الدراسي الجديد.”

جدير بالذكر أن جامعات المعرفة الدولية واحدة من أهم المشروعات التي أطلقتها مؤسسة السويدي إديوكيشن، والتي تستضيف كبرى الجامعات الدولية المتخصصة من بينها جامعة كوفنتري بالمملكة المتحدة.

وتقدم كوفنتري في العاصمة الإدارية الجديدة نفس البرامج الأكاديمية والمؤهلات والدرجات العلمية التي يمنحها الفرع الرئيس للجامعة الدولية في الخارج، لتتماشى بذلك مع استراتيجية مؤسسة السويدي في تقديم خدمات متميزة لعملائها في مجال التعليم.

يشار إلى أنه تمت الموافقة من قبل مجلس الوزراء على تعديل بعض أحكام قرار رئيس الجمهورية رقم 423 لسنة 2019 بشأن إنشاء مؤسسة جامعية باسم “جامعات المعرفة الدولية” لاستضافة فرع لجامعة “كوفنتري” الإنجليزية داخل مصر.

وتضمنت التعديلات إضافة بنود جديدة، إلى جانب البرامج المذكورة في قرار رئيس الجمهورية، تتمثل في: برنامج الأعمال والتسويق، وبرنامج علوم المحاسبة والتمويل، وبرنامج إدارة الأعمال.

وكذلك برنامج إدارة الأعمال والموارد البشرية، وبرنامج علم النفس، وبرنامج علم النفس الرياضي والتدريبي، مع منح درجة البكالوريوس في البرامج المشار إليها.

