جاما للإنشاءات تنفذ مشروعات مختلفة ضمن مبادرة مجمعات الإبداع التكنولوجى

المال - خاص تنفذ شركة «جاما للإنشاءات»، مجموعة من الأعمال الإنشائية فى محافظة بنى سويف، ضمن مبادرة مجمعات الإبداع التكنولوجى، التى أعلن عنها ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فى جميع محافظات مصر.يشمل نطاق مشروع شركة جاما فى مدينة بنى سويف، تشييد 5 مبان وإقامة المسطحات الخضراء، وأعمال

المال – خاص

تنفذ شركة «جاما للإنشاءات»، مجموعة من الأعمال الإنشائية فى محافظة بنى سويف، ضمن مبادرة مجمعات الإبداع التكنولوجى، التى أعلن عنها ياسر القاضى، وزير الاتصالات، فى جميع محافظات مصر.

يشمل نطاق مشروع شركة جاما فى مدينة بنى سويف، تشييد 5 مبان وإقامة المسطحات الخضراء، وأعمال البنية التحتية، وإدخال المرافق اللازمة بالمشروع، وتعمل جاما على تقديم الخدمات الهندسية، وأعمال الإنشاءات التى تتضمن الأعمال المدنية والأعمال الكهروميكانيكية والبنية التحتية، وإسناد المشروع لجاما من خلال شركة وادى النيل للمقاولات والاستثمارات العقارية.

يعد مشروع المنطقة التكنولوجية فى بنى سويف إحدى مشروعات التنمية القومية، التى تتبناها وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ضمن حزمة مشاريع لإقامة مناطق تكنولوجية على مستوى الجمهورية، من أهم أهداف المشروع توفير بيئة عمل تكنولوجية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والحاضنات التكنولوجية، ومراكز للإبداع والابتكار، ما يسهم فى تهيئة مناخ استثمارى واقتصادى، جاذب لرؤوس الأموال المحلية والدوليةن لتحقيق التقدم وتوفير فرص اقتصادية للشباب المصرى، وتطوير المدن الواقعة خارج العاصمة.

قال صلاح غبريال، المدير العام لشركة جاما للإنشاءات: «فخورون أن نكون جزءاً من هذا المشروع القومى، الذى يعود بالفائدة على الاقتصاد المصرى، ويدفع عجلة النمو، الذى من شأنة أن يعزز من قدرة الدولة على الإنتاج المبدع والتطوير من أجل دعم الحاضر ومساندة الأجيال القادمة بكل جديد تسعى لتحقيقة الدولة».

أضاف غبريال: «تحظى شركة جاما بسجل حافل من النجاح، فى تقديم باقة متكاملة من الخدمات الهندسية، وأعمال الإنشاءات ذات الجودة العالية، للقطاعين العام والخاص فى الدولة، فخبراتنا وقدراتنا الكبيرة على تنفيذ المشروعات الكبرى هى التى منحتنا فرصة تولى أعمال الإنشاءات فيالمنطقة التكنولوجية».

تعد جاما هى من أبرز شركات الإنشاءات فى مصر، تأسست 1991، وعضو فعال فى مجموعة تراينجل، التى تعد من أقدم المجموعات التجارية فى الدولة، ويرجع تاريخها الى 1810، تتمحور جهود الشركة فى تقديم الأعمال المدنية والبنية التحتية والأعمال الكهروميكانيكية، تعمل الشركة على إنجاز المشاريع فى 4 مجالات رئيسية: «الصناعات الثقيلة، والصناعات الخفيفة، والمبانى، والبنية التحتية».

وتشارك شركة جاما فى إقامة العديد من المشاريع القومية، مثل مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، الذى يعد من أهم وأبرز مشاريع الشركة الحالية، وتنفذ مبنيين لوزارتين، لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، وتحظى جاما بمعدلات نمو سريعة، وحققت نسبة نمو سنوى يفوق %90 فى حجم الأعمال، وتمكنت الشركة من تحقيق قفزة نوعية وكمية، فى العديد من المجالات، أبرزها المنشآت الصناعية، لتغدو حالياً واحدة من الشركات الرائدة فى مجال الصناعات الخفيفة فى مصر.