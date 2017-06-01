جاما توقع عقداً مع فينافيل للكيماويات الإيطالية بـ 168 مليون جنيه

أعلنت شركة “جاما” عن توقيع عقد مقاولات بقيمة 168 مليون جنيه، مع شركة “فينافيل مصر للكيماويات” -فرع لأحد أكبر الشركات العالمية بأوروبا في مجال الصناعات الكيميائية.

ويشمل نطاق التعاقد تنفيذ المرحلة الثانية من التوسعات في مصنع الكيماويات، التابع لشركة فينافيل بالمنطقة الصناعية في عتاقه بالسويس، خلال العام الجارى، وتعمل جاما على تقديم أعمال تشييد متكاملة تتضمن الأعمال المدنية والإنشاءات والأعمال الكهروميكانيكية والبنية التحتية الخاصة بالمصنع.

وعلق المهندس عمرو الطويل، الرئيس التنفيذى لشركة جاما ومجموعة تريانجل قائلاً: “أن الشركة أثبتت قدرتها خلال العقدين الماضيين بإنجاز العديد من المشاريع العملاقة التي تعود بالفائدة على الاقتصاد المصري وتدفع عجلة النمو، علماً بأن قطاع التشييد يعتمد اعتماداً كبيراً على العمالة ويوفر فرص عمل بما يساعد في الحد من مشكلة البطالة بمصر”.

وأوضح أن الشركة تستحوذ حالياَ على 60% من أعمال المقاولات العامة الخاصة بقطاع المصانع الخفيفة بمصر.

جدير بالذكر أن جاما هي شركة مصرية تعمل على تقديم باقة متكاملة من الخدمات والحلول الهندسية في مجال الإنشاء والتعمير إلى مجموعة واسعة من العملاء.

وتأسست الشركة في عام 1991 وهي عضو فعال في مجموعة تراينجل بمصر منذ أغسطس 2010، وتتمحور جهود الشركة في تقديم الأعمال المدنية والبنية التحتية والاعمال الكهروميكانيكية، وتعمل على إنجاز المشاريع في أربعة مجالات رئيسية، وتشمل: الصناعات الثقيلة، الصناعات الخفيفة، تشييد المباني والبنية التحتية.

وبلغ إجمالى حجم الأعمال السنوية للشركة خلال 2016 نحو 773 مليون جنيه، ومع استمرار تحقيق معدلات نمو كبيرة في حجم المشاريع من المتوقع تحقيق زيادة في حجم الأعمال تقارب 1.6 مليار جنيه فى نهاية عام 2017.

ويبلغ عدد العمالة بالشركة 4300 موظفاً من عمالة مباشرة وغير مباشرة، ولدى الشركة حالياً مكاتب في مصر، قطر، الأردن والإمارات وتعمل من أجل تحقيق المزيد من التوسع على المستوى المحلي وفي الشرق الأوسط وأفريقيا، وتتشرف الشركة بالتحالف مع الشركات الدولية الفعالة في مجال الإنشاء والتعمير بنظام المشاركة في المشاريع الكبرى.

ويعد مشروع العاصمة الإدارية الجديدة من أهم وأبرز مشاريع جاما، وتشارك بإ نشاء مبنيين كامليين لوزارتين لصالح الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تنفيذ العديد من المشاريع التي تندرج تحت الصناعات الثقيلة على سبيل المثال ولا الحصر، القيام بتنفيذ خطين جديدين لإنتاج الأسمنت في بني سويف ومصنع لإنتاج الأسمنت والفحم في مدينة قنا.