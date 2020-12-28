«جالينا» تُنهى إنشاءات مصنع الغذاء المتطور مطلع 2021 بإستثمارات 200 مليون جنيه

بتمويلات مصرفية من «الأهلى الكويتى» و«SAIB» و«القاهرة»

تمتلك الشركة المصرية البريطانية القابضة –مجمع جالينا للغذاء- خطة استثمارية كبيرة خلال الفترة المقبلة، من بينها إنهاء انشاءات مصنع الغذاء المتطور وبدء خطوات إنشاء سلاسل جالينا الغذائية وتوسعاتها فى الولايات المتحدة الأمريكية عبر شركتها الجديدة، فى ظل خطة الشركة لتنويع الانتاج.

وكشف عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس ادارة شركة جالينا القابضة، ان خطة الشركة تستهدف تنوع الانتاج ما بين الغذاء التقليدى المجمد والخضروات والفواكه المميزة، بجانب إضافة الأطعمة الجاهزة والمطهية.

وأضاف فى تصريحات لـ«المال» ان شركته تسعى لإنشاء مصنع الغذاء المتطور الذى سيمنحها تنويع الانتاج بتكلفة استثمارية 200 مليون جنيه، ستنتج من خلاله غذاء صحياً متطوراً، اذ سيتم انتقاء الخضروات والفواكه بعناية.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة جالينا القابضة، ان شركته ستمول المشروع من خلال التمويلات البنكية التى تحصلت عليها الشركة من بنوك الأهلى الكويتى، وبنك SAIB وبنك القاهرة.

ولفت الى ان الشركة تستهدف إنهاء إنشاءات مصنع «جالينا المتطور» بنهاية العام الجارى أو مطلع نظيره المقبل.

سجلت 175 مليون جنيه «صادرات» العام الحالى وتمتلك عقود مفتوحة بـ250 مليون جنيه

وأشار سليمان، الى أن «جالينا» سجلت صادرات بقيمة 175 مليون جنيه عبر تصدير نحو 9500 طن خلال العام الجارى، مقابل صادرات بقيمة 133 مليون جنيه تمثل 6500 طن فى العام الماضى.

ولفت إلى أن شركته تستهدف زيادة صادراتها إلى 30 الف طن سنويًا بما يعادل 700 مليون جنيه مصرى خلال العام المقبل، معتمدة فى ذلك على الطاقة الإنتاجية للمصنع الجديد المتطور.

تعتزم فتح 250 منفذاً بمشروع «السلاسل التجارية» بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات

وعلى صعيد مواز، أكد رئيس مجلس ادارة شركة جالينا القابضة، أن شركته ستطرح مشروع سلاسل «جالينا» للغذاء المجمد خلال الأيام المقبلة وذلك بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تعتزم إنشاء 250 منفذا.

تستهدف 100 مليون جنيه مبيعات فى المناطق الشعبية

وأوضح سليمان، أن شركته تستهدف تسجيل مبيعات بقيمة 100 مليون جنيه من سلاسل جالينا فى المناطق الشعبية، بالإضافة الى انها تعتزم انشاء سلاسل مطاعم للغذاء الصحى تحت مسمى «جالو فيجى برجر».

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة جالينا القابضة، أن شركته إنتهت من عملية تأسيس شركة تابعة فى الولايات المتحدة الأمريكية برأسمال قدره 20 ألف دولار، لافتًا إلى أنها ستقوم بأعمال تعبئة منتجات “جالينا” التى سيتم تصديرها من السوق المصرية، مضيفًا أنه تم توريد ألالات التعبئة للشركة بالفعل.

وأشار الى أن شركته تستهدف تسجيل مبيعات بالسوق الأمريكية بقيمة تصل الى 100 مليون دولار سنويًا، وإستغلال تفضيل المستهلك الأمريكى للمنتجات الغذائية المجمدة.

وكشف عن ان فرع «جالينا» فى أوروبا وتحديدًا بدولة هولندا نجح فى تسجيل مبيعات بقيمة 30 مليون يورو، مشيرًا الى ان الشركة تُخطط لإقامة مصنعين خلال الفترة المقبلة وتحديدًا عقب انتهائها من عملية زيادة رأسمال الشركة والطرح بالبورصة.

وأوضح سليمان، أن عملية إعادة هيكلة الشركة وتحويلها من شركة عائلية الى شركة تطبق قواعد الحوكمة سيعزز من قدراتها التوسعية، لافتًا الى ان عدد العاملين بالشركة يقدر بنحو 600 عامل وموظف، بإجمالى دخل سنوى 17 مليون جنيه.

كانت «المال» قد كشفت فى يوليو الماضى، تعاقد «جالينا القابضة» مع بنك الاستثمار رنيسانس كابيتال لتولّى مهمة إعداد دراسة تفصيلية تستهدف البحث عن الخيار الاستثمارى الأفضل لزيادة رأس المال، وتسويقها أمام المستثمرين الاستراتيجيين.

وكشفت «المال» أيضًا عن تلقى رينيسانس كابيتال – مدير عملية الهيكلة والطرح –عروض اهتمام من 5 صناديق استثمارية محلية وأجنبية للمشاركة فى عملية زيادة رأسمال «جالينا» وطرحها بالبورصة.

وتستهدف «جالينا» زيادة رأسمالها بقيمة تعادل 50 مليون دولار، مما سيترتب عليه ارتفاع رأس المال لأكثر من مليار جنيه، وستتم الزيادة عبر إصدار نحو 161 مليون سهم جديد تمثل نحو %49 من أسهم الشركة عقب الزيادة، ستكون بالقيمة الاسمية مضافًا إليها علاوة إصدار، على أن يتم قيد جالينا بجداول البورصة الرئيسية عقب تنفيذ الزيادة من خلال الطرح الخاص.

توقع عقداً مع «بنك الاسكندرية» لبناء محطة الطاقة الشمسية بـ25 مليون جنيه

وعلى صعيد محطة الطاقة الشمسية، كشف رئيس مجلس ادارة شركة جالينا القابضة –مجمع جالينا للغذاء- ان شركته وقعت عقدًا مع بنك الاسكندرية لتمويل أعمال إنشاء المحطة، عبر اقتراض 25 مليون جنيه، متوقعًا انتهاء عملية انشاء المحطة خلال 4 أشهر مقبلة.

كانت «المال» كشفت فى وقت سابق اعتزام «جالينا» إنشاء محطة طاقة شمسية بالمنطقة الصناعية بمحافظة الإسكندرية، لإنتاج وتوليد الكهرباء بهدف خفض تكلفة فاتورة الطاقة بمصانعها، بالإضافة لبيع الكهرباء المتبقية للدولة.

وأوضح سليمان أن شركته نجحت فى الحصول على موافقة البنك الأوروبى للتنمية وإعادة الإعمار EBRD، على منحة بنسبة %10 من تكلفة إنشاء محطة الطاقة الشمسية التى تصل إلى 2.5 مليون يورو.

وتمتلك «جالينا القابضة» شركتين تابعتين هما الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» برأسمال قدره 240 مليون جنيه، وشركة الإنتاج الغذائى المتطور «جالو» برأسمال 120 مليونًا.

وتتوسع الشركة خارجيًّا عبر فتح فروع ومصانع تعبئة لمنتجاتها فى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تستعد «جالو» لإنشاء مصنع لإنتاج الغذاء المتطور- الخالى من اللحوم مثل «البرجر النباتي»- بمصر خلال الفترة المقبلة.

يُذكر أن «جالينا» تمتلك 3 مصانع، منها مصنع لإنتاج «الفراولة المركزة»، ويعمل بشكل آلى %100 بجانب مصنع لإنتاج الخضراوات المجمدة، وآخر لإنتاج مركزات الطماطم، وتعمل على إنشاء مصنع جديد للفواكه والخضراوات المُطورة «جالو».