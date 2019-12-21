« جالينا » توقع عقود إنشاء محطة طاقة شمسية مع « ميتسو اليابانية » باستثمارات 50 مليون جنيه

وقعت شركة جالينا لإنتاج الخضراوات والفواكة المجمدة عقود إنشاء محطة طاقة شمسية بطاقة 3 ميجاوات بإستثمارات تقدر بـ 50 مليون جنيه .

وكشف الدكتور عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة الشركة ، إنها وقعت العقد الأسبوع الماضي مع شركة ميتسو اليابانية، عبر روي مكارتي ،رئيس القطاع التجاري بها ، لافتًا إلى أن الشركة اليابانية ستتولى عملية تمويل المحطة بشروط ميسرة .

جالينا تحصل على خصم 30% من تكلفة استهلاك الكهرباء

وأضاف ” سليمان ” في تصريحات لـ “المال” أن شركة ميتسو اليابانية ستمول تكلفة إنشاء المحطة بالكامل مقابل بيعها الكهرباء إلى الدولة خلال تلك فترة محددة تصل لـ 15 عام ومنح شركته نسبة خصم 30% من تكلفة الطاقة المستخدمة في مصانعها .

ملكية المحطة تعود لجالينا بعد 15 عاما وتوفر 45 مليون جنيها

وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة أن Solarsol مصر – وكيل Yellow Door Energy – ستنفذ مشروع إنشاء المحطة، مؤكدًا أن ملكيتها ستؤول إلى ” جالينا ” بعد مرور 15 عاما على إنشاءها .

ولفت إلى أن الشركة ستحقق عائدا نقديا من تلك الشراكة يقدر بقيمة 45 مليون جنيه، تمثل الخصم الذي ستتحصل عليه من تكلفة استخدام الكهرباء، مشددًا على أن استخدام الطاقة النظيفة سيعزز من قدرات الشركة التصديرية .

وتوقع رئيس مجلس إدارة شركة جالينا الانتهاء من تنفيذ المشروع و تشغيل محطة الطاقة الشمسية الجديدة خلال 3 أشهر، مرجحًا انتشار كبير لمشروعات الطاقة النظيفة في مصر .

وتعمل «جالينا» فى نشاط الخضراوات والفواكه المجمدة، إضافة إلى تصنيع مركزات الفواكه.

وانتهت مؤخرًا من إجراءات تقسيمها إلى شركتين، إحداهما تعمل بنشاط الخضراوات والفواكه المجمدة، تحت مسمى «جالينا للخضراوات والفواكه المجمدة» برأسمال قدره 125 مليون جنيه، والأخرى «جالينا لمركزات الفواكه» برأسمال 42 مليونًا.

وتسعى لطرح الشركتين في البورصة الرئيسية خلال الفترة المقبلة، فالأولى يبلغ رأسمالها نحو 240 مليون جنيه، فيما سيتم زيادة رأسمال الشركة الثانية ليصل إلى 100 مليون جنيه بدلًا من 60 مليون جنيها.

يُذكر أن «جالينا» افتتحت مؤخرًا مصنعها الجديد الخاص بإنتاج «الفراولة المُركزة»، والذى يعمل بشكل آلى بنسبة 100%، بتكلفة استثمارية 75 مليون جنيه بتمويل من البنك الأهلي الكويتي، ويعمل المنصع بشكل آلى بنسبة 100% .