«جالينا» تنهى دراسة مشروع «السلاسل التجارية» وتقدمها لـ «تنمية المشروعات الصغيرة»

تعاقدت الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا» مع مستشار لإعداد الدراسة النهائية لمشروع السلاسل التجارية، منذ عدة أسابيع، وتعتزم تقديمها لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة من أجل الموافقة على تمويل المشروع.

وقال عبد الواحد سليمان، رئيس مجلس ادارة الشركة، ان المشروع يستهدف فتح 1000 منفذ ومحل لبيع السلع الغذائية المجمدة التى يتم تصنيعها بواسطة «جالينا»، لافتًا الى انه من المفترض أن يتم التوقيع على عقود المشروع مع الجهاز خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأضاف فى تصريحات لـ «المال» أن جهاز تنمية المشروعات الصغيرة سيمنح قرضًا بقيمة مليون جنيه، لعدد 4 شباب من صغار التجار سيمتلكون المحل، بهدف شراء الأجهزة وصناديق التجميد واستئجار المحلات وسداد رسوم الإمتياز.

وأوضح رئيس مجلس ادارة شركة جالينا، ان هناك تعاقدت مع شركة «سفنكس ايجيبت» لبناء محطة طاقة شمسية بإستثمارات تبلغ 200 مليون جنيه، لافتًا الى انه يتم فتح خطاب الاعتماد من البنوك لتمويل المشروع والبدء فى تنفيذه.

تتعاقد مع «ايجيبت سفنكس» لبناء محطة للطاقة الشمسية بقيمة 200 مليون جنيه

وأوضح سليمان، ان تعاقد شركته مع «ايجيبت سفنكس» يعد نظام شراكة بين الطرفين، لمدة 20 عاما، ستحصل»جالينا» بموجبه على عائد يمثل %20 من فاتورة الكهرباء الخاصة به خلال تلك الفترة.

وحول تطورات الطرح بالبورصة، أكد سليمان، ان اختلاف تقييم سعر سهم الشركة أدى الى توقف مباحثات انضمام مجموعة من صناديق الاستثمار الى هيكل ملكية الشركة، من خلال عملية زيادة رأسمال كان مخطط لها ان تكون بـقيمة 50 مليون دولار.

كانت «المال» كشفت فى يوليو الماضى، تعاقد «جالينا القابضة» مع بنك الاستثمار رنيسانس كابيتال لتولّى مهمة إعداد دراسة تفصيلية تستهدف البحث عن الخيار الاستثمارى الأفضل لزيادة رأس المال، وتسويقها أمام المستثمرين الاستراتيجيين.

الطرح فى البورصة الرئيسية قد يسبق خطة زيادة رأس المال

وتلقت «رينيسانس كابيتال» عروض اهتمام من 5 صناديق استثمارية محلية وأجنبية للمشاركة فى عملية زيادة رأسمال «جالينا» وطرحها بالبورصة، منها صندوق استثمار مباشر من فرنسا، وآخراً من الإمارات، بجانب صندوق استثمار كويتي، وآخر مصري.

اختلاف سعر التقييم يؤجل انضمام مستثمرين جدد لهيكل ملكية الشركة

وأضاف رئيس مجلس ادارة «جالينا»، أن شركته ترى أن سعر سهمها العادل لا يقل عن مستوى 6 جنيهات للسهم، فيما كانت محاولات المؤسسات الراغبة فى الاستثمار بالشركة الحصول على سهم الشركة بأقل من تلك القيمة.

وأشار سليمان، الى ان الاجتماع الذى عقد فى 28 فبراير الماضي، مع المؤسسات وصناديق الاستثمار بإدارة شركة «رينيسانس كابيتال» لم يصل الى نتائج ايجابية بسبب اختلاف الطرفين على سعر الصفقة.

كانت «جالينا» تستهدف زيادة رأسمال بقيمة تعادل 50 مليون دولار، مما سيترتب عليه ارتفاع رأس المال لأكثر من مليار جنيه، وكانت الزيادة ستتم عبر إصدار نحو 161 مليون سهم جديد تمثل نحو %49 من أسهم الشركة عقب الزيادة، على ان تكون بالقيمة الاسمية مضافًا إليها علاوة إصدار، مع قيد جالينا بجداول البورصة الرئيسية عقب تنفيذ الزيادة من خلال الطرح الخاص.

وتمتلك «جالينا القابضة» شركتين تابعتين هما الشركة المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا، برأسمال قدره 240 مليون جنيه، وشركة الإنتاج الغذائى المتطور – جالو، برأسمال 120 مليونًا.

وأكد رئيس مجلس ادارة شركة جالينا القابضة، ان شركته ستعيد دراسة طرح الشركة فى البورصة مباشرة، اذ ستدرس التعاقد مع أحد بنوك الاستثمار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ولفت سليمان، إلى أن عملية طرح «جالينا القابضة» قد تتم فى صورة عملية زيادة رأس المال، مشيرًا الى انها تسعى لضخ نحو 300 مليون جنيه فى رأسمال الشركة العامل، وشراء ألات ومعدات جديدة لتحسين مستوى الإنتاج بقيمة 150 مليون جنيه.

وسجلت «جالينا» صادرات بقيمة 175 مليون جنيه عبر تصدير نحو 9500 طن مجمدات غذائية خلال العام الجارى، مقابل صادرات بقيمة 133 مليون جنيه تمثل 6500 طن فى العام الماضى.

يُذكر أن «جالينا» تمتلك 3 مصانع، منها مصنع لإنتاج «الفراولة المركزة»، ويعمل بشكل آلى %100بجانب مصنع لإنتاج الخضراوات المجمدة، وآخر لإنتاج مركزات الطماطم، وتعمل على إنشاء مصنع جديد للفواكه والخضراوات المُطورة «جالو».

وتتوسع الشركة خارجيًّا عبر فتح فروع ومصانع تعبئة لمنتجاتها فى الولايات المتحدة وأوروبا، بينما تستعد «جالو» لإنشاء مصنع لإنتاج الغذاء المتطور- الخالى من اللحوم مثل «البرجر النباتي»- بمصر خلال الفترة المقبلة. ولفت سليمان، إلى أن فرع «جالينا» فى أوروبا وتحديدًا بدولة هولندا نجح فى تسجيل مبيعات بقيمة 30 مليون يورو، مشيرًا الى ان الشركة تُخطط لإقامة مصنعين خلال الفترة المقبلة وتحديدًا عقب انتهائها من عملية زيادة رأس المال والطرح بالبورصة.