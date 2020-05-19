«جالينا» تضخ 87 مليون جنيه لإنشاء مصنع للخضراوات والفواكه المطورة

كشف عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة «جالينا» للصناعات الغذائية، عن أن شركته تقوم حاليا بإنشاء مصنع جديد للفواكه والخضراوات المُطورة بتكلفة 87 مليون جنيه، تتوزع بين تسهيلات ائتمانية من بنوك، وتمويل ذاتي.

وأشار- فى تصريحات لـ «المال» – إلى أنه تم الحصول على تمويلات بنكية قيمتها 37 مليون جنيه، من بنكى الإسكندرية، و«SAIB» بينما تقوم «جالينا» بتمويل 50 مليون جنيه ذاتيا لإنشاء المصنع، وهو الرابع بمجمع مصانع الشركة.

ولفت إلى أنه من المخطط الانتهاء من المصنع الجديد نهاية العام الحالي، وتبلغ طاقته الإنتاجية 20 ألف طن جميعها موجهة للتصدير.

وأكد استمرار الشركة فى خطتها الاستثمارية حيث تعتزم ضخ 100 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية بالتعاون مع شركة ألمانية، لافتًا إلى أن المشروع المزمع إقامته على مساحة 20 ألف فدان لايزال تحت الدراسة، ولاتزال المفاوضات جارية مع الشريك الألماني.

ولفت إلى أن الشركة بدأت العام الماضى فى تشغيل مصنع جديد لإنتاج الفواكه والخضراوات المُطورة بتمويل 93 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية 35 ألف طن تم توجيهها جميعا للتصدير.

وتعمل «جالينا» فى نشاط الخضراوات والفواكه المجمدة، بالإضافة إلى نشاط تصنيع مركزات الفواكه، عبر شركتين هما «جالينا» للخضراوات والفواكه المجمدة برأسمال قدره 240 مليون جنيه، و»جالينا» لإنتاج مركزات الفواكه برأسمال 120 مليون جنيه.