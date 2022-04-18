تتمسك شركة «جالينا» بملف الطرح فى البورصة رغم محاولاتها غير الناجحة خلال الفترة الماضية، وآخرها مع بنك الاستثمار «رينيسانس كابيتال» التى توقفت بسبب الاختلاف حول قيمة السهم فى صفقة دخول مستثمرين جدد لهيكل ملكية الشركة.

وتخطط الشركة لطرح «مجمع جالينا للغذاء» –الشركة القابضة- المالكة لشركتى «جالينا» و«جالو»، من خلال زيادة رأسمال الشركة بإصدار 150 مليون سهم جديد تطرح بشكل خاص على مستثمرين محددين.

وكشف عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس إدارة المجمع أن «جالينا» عينت شركة «برفكت للاستشارات» كمستشار مالى مستقل لتحديد القيمة العادلة لسهم الشركة تمهيدًا لدخول مستثمرين جدد فى هيكل الملكية عبر طرح خاص فى البورصة.

وأضاف لـ«المال» أن «برفكت» حددت 5 جنيهات لسهم «مجمع جالينا للغذاء»، مشيرًا إلى أن خطة «جالينا» تقوم على إصدار 150 مليون سهم جديد بجانب 117 مليونا حاليا.

وأوضح أن رأسمال الشركة المدفوع يقدر بنحو 267 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن الشركة تهدف الوصول إلى قيمة سوقية تقدر بنحو مليار جنيه للشركة القابضة «مجمع جالينا للغذاء» عقب تنفيذ عملية الطرح.

وكشف «سليمان» عن أن شركته تلقت رغبة من قبل بنك دولى وآخر خليجى، للاستحواذ على %30 من أسهم الشركة القابضة فى إطار عملية الطرح بالبورصة.

وتابع إن عملية المفاوضات لاتزال فى مراحلها الأولى ولم تصل إلى عروض رسمية، مشيرًا إلى أنه فى حال تقدم البنوك بعروضها الرسمية ستبدأ مرحلة الفحص النافى للجهالة.

وأكد أن عملية زيادة رأسمال الشركة ستمكنها من تنفيذ خطة التوسع القائمة على زيادة الإنتاج من خلال الاستفادة من الإنتاج الزراعى فى عدد من الدول الأفريقية وذلك بدعم من البنك الأفريقى للتصدير والاستيراد.

وأوضح أن خطة توسعات الشركة تضمن الدخول فى أسواق التجزئة بمصر والدول الخليجية والعربية لاحقًا، مشيرًا إلى أنه تم تكليف شركة «برفكت» بدراسة مشروع «سلاسل جالينا» لبيع الخضراوات والفواكه المجمدة.

ولفت إلى أن الشركة تسعى إلى الحصول على موافقة هيئة السلامة الغذائية السعودية، على إدراجها فى قائمة الشركات المصدرة للخضراوات إلى المملكة العربية السعودية.

وتوقع «سليمان» تحقيق مبيعات تقدر بنحو 150 مليون جنيه فى الأسواق الخليجية، خاصة فى ظل إنشاء الشركة لإدارة جديدة لمتابعة عملية التصدير إلى الأسواق الخليجية والحصول على وكلاء كبار بتلك الأسواق.

وأشار إلى أن مجمع جالينا للغذاء سيضم شركتين الأولى «جالينا» التى تنتج 17 نوعا جديدا من مكملات الخضراوات، بطاقة إنتاجية إلى 35 ألف طن سنويًا، والثانية «جالو» التى تنتج أغذية صحية مثل المكرونة الإسباجيتى المصنعة من الجزر و البرجر النباتى من الخضراوات المجمدة.

وأكد «سليمان» أن شركته نجحت فى عام 2021 رغم صعوبته فى الدخول لأسواق جديدة بأفريقيا وآسيا، إذ تقوم الشركة بالتصدير إلى 45 دولة بأوروبا وأستراليا وأمريكا. وأشار إلى ضرورة تشجيع القطاع الزراعى بمصر على زيادة الإنتاج والبيع بأسعار جيدة، توفر للمزارع هامش ربح جيد، موضحًا أن الشركة لديها تعاملات مباشرة مع المزارعين بالسوق المحلية بقيمة مشتريات 300 مليون جنيه سنويًا.