جالينا تتفاوض لاقتراض مليون يورو من EBRD

شريف عمر: تخطط شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش»، لاقتراض مليون يورو من البنك الأوروبى للإعمار والتنمية EBRD، بعد فشل طرح 20 % من أسهمها فى بورصة النيل، نهاية الأسبوع الماضى. وكانت إدارة البورصة قد قررت بنهاية تداولات…

شريف عمر:

تخطط شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة «جالينا توب نوتش»، لاقتراض مليون يورو من البنك الأوروبى للإعمار والتنمية EBRD، بعد فشل طرح 20 % من أسهمها فى بورصة النيل، نهاية الأسبوع الماضى.

وكانت إدارة البورصة قد قررت بنهاية تداولات الأسبوع الماضى إلغاء الطرح الخاص بأسهم جالينا ببورصة النيل، لعدم استيفاء الشروط، خاصة بعد وصول إجمالى كمية أوامر الشراء المسجلة بسوق الصفقات الخاصة 336.5 ألف سهم، موزعة على 18 أمرًا، وهو ما لا يتوافق مع قواعد القيد، حيث كانت الشركة تخطط لطرح 14.4 مليون سهم، تمثل 20 % من رأسمالها بسعر 1.10 جنيه للواحد.

وقال عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب للشركة إن «جالينا» كانت تخطط لتوظيف حصيلة الطرح فى إجراء بعض التوسعات، وإضافة أنشطة جديدة فى مصنعها بالإسكندرية، وبعد فشل الطرح، تقدمت بخطاب لإدارة البورصة لتأجيل التنفيذ لمدة 6 شهور.

وتابع فى تصريحات خاصة لـ «المال»، أن الشركة تدرس حاليا إعادة تنفيذ الطرح بعد تحديث القوائم المالية، والتى ستتضمن نتائج أعمال النصف الأول من العام الحالى، كما سيتم دراسة البحث عن شركة أوراق مالية جديدة لتولى إدارة الطرح.

كانت شركة إيجى ترند لتداول الأوراق المالية، قد تولت مهام إدارة طرح جالينا، فيما تولت شركة إيجى ترند للاستشارات المالية، مهام رعاية القيد.

وأوضح سليمان أن شركته تضررت من حالة الضبابية التى سيطرت على تعاملات سوق المال، خلال الأسبوعين الماضيين، بخصوص عودة العمل بضريبة الأرباح الرأسمالية، أو تطبيق ضريبة دمغة على تعاملات البورصة، وهو ما أدى فى النهاية لصعوبة الترويج الجيد للأسهم وسط مخاوف المتعاملين.

وكانت «جالينا» تطمح لجمع 12 مليون جنيه حصيلة طرح 20 % من الأسهم، على أن يتم توظيفها فى إضافة خط إنتاج جديد لتصنيع مركزات الفاكهة المستخدمة فى إنتاج المربى، بطاقة إنتاجية 3 آلاف طن سنوياً، وتصدير النسبة الأكبر منها، بجانب إنشاء العديد من المحلات التجارية تحت مسمى جالينا أول كولد.

حققت الشركة صافى ربح بلغ 3.6 مليون جنيه بالربع الأول من العام الحالى، مقابل 1.8 مليون جنيه فى الفترة المماثلة من العام الماضى.

يُشار إلى أن «جالينا» إحدى الشركات العاملة فى الإسكندرية، ولديها مصنع بمنطقة النهضة بالعامرية فى مجال تصنيع وتصدير الخضراوات والفواكة المجمَّدة، وحصلت على موافقة القيد فى النيل خلال العام الماضى، برأسمال 7.2 مليون جنيه، موزعة على 72 مليون سهم، بقيمة اسمية 10 قروش للسهم.