جالينا تتراجع عن الطرح فى بورصة النيل

شريف عمرقررت شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا توب نوتش، العدول عن خطة طرح حصة من أسهمها فى بورصة النيل، واستبدالها بالاقتراض البنكى لتدبير التمويلات اللازمة لتوسعاتها.وقال عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لجالينا توب نوتش، إن الشركة حاولت على مدار فترة قاربت العام

شريف عمر

قررت شركة المصرية البريطانية للتنمية العامة- جالينا توب نوتش، العدول عن خطة طرح حصة من أسهمها فى بورصة النيل، واستبدالها بالاقتراض البنكى لتدبير التمويلات اللازمة لتوسعاتها.

وقال عبدالواحد سليمان، رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لجالينا توب نوتش، إن الشركة حاولت على مدار فترة قاربت العامين طرح %20 من أسهمها، بهدف الحصول على سيولة لتغطية التوسعات فى مصنعها بمنطقة العامرية بالإسكندرية، وإضافة أنشطة صناعية جديدة، إلا أنها عجزت خلال تلك المدة عن تحقيق هذه الغرض.

يذكر أن «جالينا» كانت قد حصلت على موافقة إدارة البورصة للقيد بـ«النايلكس» فى فبراير 2016، وفى مايو الماضى وافقت البورصة على طرح 14.4 مليون سهم تمثل %20 من أسهمها، بسعر 1.10 جنيه للسهم، ولكن الاكتتاب لم ينجح لانخفاض نسبة التغطية وطلبات الشراء، ما دفع الشركة الشركة لتأجيل الطرح لمدة 6 أشهر.

وتابع سليمان فى تصريحات خاصة لـ«المال»: الشركة تحملت مبالغ مرتفعة عند القيد فى البورصة، ومع ذلك لم تنجح فى توفير التغطية اللازمة للأسهم المطروحة، ما دفعها فى النهاية للإلغاء، والبحث عن مصادر تمويل أخرى بدلا من الانتظار لحين تحسن أوضاع سوق المال.

وأشار إلى أن الشركة تركز على مشروع تصنيع مواد غذائية، ومنها مركزات الفاكهة المستخدمة فى تصنيع المربى، بجانب مركزات الخضراوات المجمدة، فى ظل ارتفاع الطلب المحلى والخارجى عليها، موضحاً أن التكلفة الاستثمارية للمشروع تبلغ 1.6 مليون دولار.

وأضاف رئيس مجلس الإدارة، العضو المنتدب لجالينا توب نوتش: نتفاوض مع بنك القاهرة لاقتراض مبلغ الـ1.6 مليون دولار لتمويل المشروع الجديد فى إطار مبادرة البنك المركزى لتمويل المشروعات الصناعية بقروض ميسرة وبأسعار فائدة متناقصة، وبالفعل أبدى البنك موافقته المبدئية.

ولفت إلى رغبة جالينا فى الانتهاء من مشروع المركزات خلال العام المقبل على أقصى تقدير، مشيرا إلى بدء مخاطبة شركات عالمية لتوريد خطوط الإنتاج اللازمة.