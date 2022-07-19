جالطة سراي يُعلن بدء المفاوضات الرسمية مع نانت الفرنسي بشأن إعارة مصطفى محمد

أعلن نادي جالطة سراي التركي اليوم الثلاثاء، بدء المفاوضات رسميا مع نادي نانت الفرنسي بخصوص إعارة الدولي المصري مصطفى محمد، خلال سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونشر النادي التركي عبر حسابه الرسمي على موقع التدوينات القصيرة تويتر منذ قليل: بدأت المفاوضات الرسمية مع نادي نانت بشأن الانتقال المؤقت للاعبنا المحترف مصطفى محمد أحمد عبد الله حتى نهاية موسم 2022-2023.

وكان نادي جالطة سراي، قد فعل بند الشراء في عقد مصطفى محمد، خلال نهاية شهر ديسمبر الماضي، بعدما انتقل إلى صفوف الفريق التركي على سبيل الإعارة قادمًا من صفوف الزمالك في شتاء 2021، مع وجود بند شراء بمبلغ 4 ملايين دولار.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة فاناتيك التركية، فإن مصطفى محمد سيتوجه إلى فرنسا اليوم من أجل إجراء الكشف الطبي.