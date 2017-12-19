جالاكسى للكيماويات تستهدف زيادة المبيعات إلى 100 مليون دولار

❏ المدير العام: تقدمنا للحكومة بمقترح لحل مشكلة زيادة الرسوم بعد قانون الاستثمارالمال ــ خاصتستهدف شركة جالاكسى الهندية للكيماويات تحقيق مبيعات بقيمة 100 مليون دولار خلال السنة المقبلة 2018 مقابل 80 مليون دولار مع نهاية العام الجارى.قال فايجاناث كولكارنى، المدير العام بالشركة، إن مصنع الشركة ي

❏ المدير العام: تقدمنا للحكومة بمقترح لحل مشكلة زيادة الرسوم بعد قانون الاستثمار

المال ــ خاص

تستهدف شركة جالاكسى الهندية للكيماويات تحقيق مبيعات بقيمة 100 مليون دولار خلال السنة المقبلة 2018 مقابل 80 مليون دولار مع نهاية العام الجارى.

قال فايجاناث كولكارنى، المدير العام بالشركة، إن مصنع الشركة ينتج كيماويات تستخدم فى منتجات النظافة الشخصية والمنزلية، مشيرا إلى أن الشركة متعاقدة بالفعل مع عدد من الشركات الموجودة بالسوق لإمدادها بالاحتياجات اللازمة مثل لوريال وبروكتل آند جامبل ودوف وجونسون آند جونسون.

وأضاف كولكارنى فى تصريحات لـ«المال» أن الشركة تصدر إلى 6 دول فى أوروبا وإفريقيا إلى جانب الولايات المتحدة، مشيرا إلى أن حجم استثمارات الشركة يبلغ نحو 50 مليون دولار، كما أنها تخطط لزيادتها خلال المرحلة المقبلة غير أنه لم يفصح عن حجم الاستثمارات المخطط لضخها.

وأوضح أن التوسعات ستتم فى نفس المكان الذى يتواجد به مصنعها الأصلى فى السويس؛ لأنها تمتلك أراض هناك، وبالتالى ليس هناك ضرورة للبحث عن أماكن أخرى، مؤكدا أن التوسعات ستنتهى خلال العام المقبل 2018، كما أنه ينظر إلى السوق المحلية برؤية إيجابية.

وأشار إلى أن عدد العاملين فى الشركة بشكل مباشر يبلغ حاليا 300 موظف بخلاف نحو 400 فرصة عمل غير مباشرة يوفرها المصنع، مشيرا إلى أن مصنعه يعتبر من أكبر المصانع المتخصصة فى المنتجات المشار إليها فى الشرق الأوسط وإفريقيا.

وقال المدير العام بالشركة إن تغيير نظام الضرائب فى المناطق الحرة مؤخرا بعد إقرار قانون الاستثمار أصبح التحدى الوحيد أمام الشركة للعمل فى مصر، مشيرا إلى أن الشركة تقدمت بمقترح إلى وزارتى المالية والاستثمار مؤخرا.

وأضاف أن الشركة تتلقى الكثير من الدعم من السلطات المصرية بشكل عام إلا أنها تطالب بحل مشكلة الضرائب الأخيرة حتى تتمكن من تنفيذ خططها التوسعية فى السوق.

وتنص المادة 42 من الفصل الرابع بقانون الاستثمار على أن المشروعات فى المناطق الحرة الخاصة تخضع لرسم مقداره %1 من إجمالى الإيرادات التى تحققها بالنسبة لمشروعات التصنيع والتجميع عند تصدير السلع إلى خارج البلاد، وتعفى من رسوم تجارة البضائع العابرة (ترانزيت) المحددة الموجهة، وتخضع أيضا لرسم قدره %2 من إجمالى الإيرادات التى تحققها، وهذا فيما يتعلق بغير ذلك من المشروعات الواردة بالبند السابق.