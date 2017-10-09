جاكوبس تتولى تقييم العروض الفنية لتوسعات المصرية للبروبلين

مصطفى طلعتكشف كريم سعادة، المدير الإقليمى لشركة أموال الخليج - المالكة لـ %16.4 من أسهم المصرية للبروبلين، أن الأخيرة تلقت عروضاً من عدة شركات عالمية لتوريد الماكينات والآلات الخاصة بتوسعات مصنع البتروكيماويات بمحافظة بورسعيد، كما عينت شركة «جاكوبس» العالمية لدراسة التقييم الفنى للعروض

مصطفى طلعت

كشف كريم سعادة، المدير الإقليمى لشركة أموال الخليج – المالكة لـ %16.4 من أسهم المصرية للبروبلين، أن الأخيرة تلقت عروضاً من عدة شركات عالمية لتوريد الماكينات والآلات الخاصة بتوسعات مصنع البتروكيماويات بمحافظة بورسعيد، كما عينت شركة «جاكوبس» العالمية لدراسة التقييم الفنى للعروض المقدمة.

تعتبر «جاكوبس» إحدى الشركات العالمية المتخصصة فى مجال تقديم الخدمات التقنية والمهنية والإنشائية الشاملة، للمؤسسات الصناعية والتجارية والحكومية.

وأكد «سعادة»، فى تصريحات لـ «المال»، أن التوسعات تهدف إلى مضاعفة حجم الإنتاج من حوالى 300 ألف طن حالياً إلى 600 ألف طن، وسيتم تمويل التوسعات عبر طرح جزء من المصرية للبروبلين فى البورصة، بحلول الربع الثانى من 2018.

تمتلك «المصرية للبروبلين» مصنعين بمحافظة بورسعيد، الأول لإنتاج البروبلين، والثانى للبولى بروبلين، المستخدمان فى صناعات مختلفة مثل النسيج، والمواسير البلاستيكية.

وأوضح «سعادة» أن حصيلة الطرح ستوجه لشراء قطعة أرض بجوار المصنع لإقامة التوسعات، مشيراً إلى أنها ستتم من خلال زيادة رأس المال.

ولفت إلى أنه تم تعيين مكتبى معتوق بسيونى، وبيكر آند ماكنزى، لتولى دور المستشار القانونى للطرح، وذلك بالتعاون مع مكتب أجنبى أخر، مؤكداً أنه لم يتم اختيار المستشار المالى حتى الأن.

وأكد أن الطرح فى السوق المصرية، سيتبعه إصدار شهادات إيداع دولية، مشيرا إلى أن «أموال الخليج» لم تضخ أى استثمارات جديدة بالسوق المحلية منذ أكثر من عامين، نتيجة للوضع المتذبذب لسعر الصرف، وأشار إلى إمكانية ضخ استثمارات جديدة خلال الفترة المقبلة.