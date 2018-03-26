جاكوار لاند روفر تطرح 3 طرازات جديدة خلال معرض نيويورك

شريف عيسى أعلنت شركة "جاكوار لاند روڤر" عزمها طرح 3 سيارات جديدة خلال مشاركتها في "معرض نيويورك الدولي للسيارات"، بالإضافة إلى مجموعة من السيارات التي تعتبر المجموعة الأوسع في تاريخ الشركة.وتعتبر سيارة F-PACE SVR ، التي تم تصميمها وهندستها في قسم العمليات الخاصة لدى "جاكوار لاند روڤر"، أسرع

شريف عيسى

أعلنت شركة “جاكوار لاند روڤر” عزمها طرح 3 سيارات جديدة خلال مشاركتها في “معرض نيويورك الدولي للسيارات”، بالإضافة إلى مجموعة من السيارات التي تعتبر المجموعة الأوسع في تاريخ الشركة.

وتعتبر سيارة F-PACE SVR ، التي تم تصميمها وهندستها في قسم العمليات الخاصة لدى “جاكوار لاند روڤر”، أسرع وأقوى إصدارات هذا النوع من السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الحائزة على جوائز عديدة.

وحصدت F-PACE جائزة “أفضل سيارة في العالم” وجائزة “أفضل تصميم” لعام 2017، فضلاً عن العديد من الجوائز العالمية الأخرى. وتم تصميم سيارة F-PACE SVR الجديدة كليا في المملكة المتحدة على يد قسم العمليات الخاصة لدى “جاكوار لاند روڤر”.

أما سيارة جاكوار I-PACE الكهربائية التي كان يترقب صدورها الكل بفارغ الصبرفتتميز بالذكاء والأمان وبأنها صديقة للبيئة. وهي توفر أداء السيارات الرياضية مع اعتماد الجيل القادم من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، عدا عن كونها سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تضم خمسة مقاعد، الأمر الذي يجعل من علامة “جاكوار” في طليعة ثورة السيارات الكهربائية.

وبفضل بطارية ليثيوم أيون المتطورة باستطاعة 90 كيلوواط ساعي التي تستخدم 432 خلية، يمكن لسيارة جاكوار I-PACE قطع مسافة تبلغ 480 كم (إجراءات اختبار تناسق السيارات الخفيفة عالمياً WLTP).

وسيتمكن مالكو السيارة من شحن البطارية من صفر حتى 80% في غضون 40 دقيقة، وذلك باستخدام شاحن تيار مستمر باستطاعة 150 كيلو واط.

ولأول مرة في الولايات المتحدة، ستعرض “جاكوار” عائلتها الكاملة من سيارات SUV PACE وهي سيارة I-PACE الكهربائية الجديدة، وE-PACE متعددة الاستخدامات عالية الأداء، وسيارة F-PACE الحائزة على جائزة أفضل سيارة في العالم لعام 2017، وكذا سيارة F-PACE SVR التي تعرض لأول مرة على مستوى العالم.

ومن جهة أخرى، وبعد مرور 50 عاماً على صناعة “لاند روڤر” لأول سيارة “رينج روڤر”، تقوم الشركة بإطلاق الطراز الأسرع والأكثر رفاهية من سيارات “رينج روڤر” وهي سيارة SV Coupé، حيث يرسي تصميم مقصورتها الداخلية معايير جديدة لناحية المواد المستخدمة والحرفية، فضلاً عن العديد من الخيارات الإضافية التي تتيح للعملاء إضفاء طابعهم الشخصي على السيارة. وسيكون هناك 999 نموذجاً متاحاً فقط من هذه السيارة.

ويتم تجميع سيارة SV Coupé يدوياً في المملكة المتحدة. وتشكل هذه السيارة إضافة مميزة إلى مجموعة سيارات “رينج روڤر” مع تصميمها الخارجي الرائع ومقصورتها الداخلية الراقية التي ترسي معايير جديدة من ناحية المواد المستخدمة والحرفية.

وتمتلك “جاكوار لاند روڤر” حالياً أكبر مجموعة من السيارات على الإطلاق، مما يشير إلى إمكاناتها الكبيرة مع مراعاة التميز في التصميم والهندسة في جميع مركباتها. وتتميز سيارات هذه العلامة باعتمادها التكنولوجية المتطورة، فضلاً عن كونها آمنة وذكية وصديقة للبيئة.

وتعتبر “جاكوار لاند روڤر” أكبر الشركات البريطانية في مجال صناعة السيارات، وقد استندت في تأسيسها على اثنتين من أشهر العلامات التجارية في قطاع صناعة السيارات هما “لاند روڤر”، الشركة العالمية الرائدة في مجال صناعة السيارات الفاخرة رباعية الدفع؛ و”جاكوار” الشهيرة على مستوى العالم في إنتاج سيارات الصالون الفاخرة وغيرها من فئات السيارات الرياضية.

ويعمل لدى الشركة حوالي 43 ألف موظف حول العالم، كما تدعم نحو 240 ألفاً آخرين من خلال الوكلاء والموردين والشركات المحلية. وتتركز عمليات التصنيع للشركة في المملكة المتحدة، بالإضافة إلى مصانع في الصين والبرازيل والهند وسلوفاكيا.

وتحرص “جاكوار لاند روڤر” على تقديم منتجات رفيعة المستوى بما يضمن أرقى التجارب للعملاء. وخلال عام 2017، باعت “جاكوار لاند روڤر” 621,109 سيارة في 130 بلداً، حيث تم بيع أكثر من 80% من سياراتها خارج أراضي المملكة المتحدة.

وستواصل الشركة مسيرة الابتكار، حيث تعتزم إنفاق أكثر من 4 مليارات جنيه إسترليني لابتكار منتجات جديدة وعمليات إنفاق رأس المال.

واعتباراً من عام 2020، ستعمل جميع الطرازات الجديدة من “جاكوار لاند روڤر” بمحركات كهربائية بما يتيح مزيداً من الخيارات أمام عملائنا. وستعمل على طرح طيف واسع من المنتجات الكهربائية ضمن سلسة طرازات الشركة لتتراوح بين السيارات الكهربائية بالكامل والهجينة المزودة ببطاريات قابلة للشحن، والسيارات الهجينة الخفيفة، بالإضافة إلى استمرار الشركة في طرح الطرازات المزودة بمحركات البنزين والديزل النظيفة.