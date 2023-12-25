«جاف للاستثمار» تتم صفقة استحواذها على حصة من شركتي «يو آي فاينانس» و«رواج»

قال هشام زكريا، مسؤول علاقات المستثمرين بشركة أرابيا إنفستمنت هولدنج، إن شركة “جاف للاستثمار” أتمت اليوم – الاثنين – صفقة استحواذها على حصة من أسهم “يو إي فاينانس” و”رواج” التابعتين لها، بقيمة إجمالية 177.03 مليون جنيه، والتي سبق وأعلنت عن موافقتها عن إبرامها في 16 ديسمبر الماضي.

جدير بالذكر، أن الشركة قد سبق وأفصحت في بيان أصدرته للبورصة المصرية في 16 ديسمبر الجاري، أن الجمعية قد قررت إبرام صفقة استحواذ مع “جاف للاستثمار” علي نسبة 30% من شركتي “رواج للتمويل الاستهلاكي”، و “يو أي فاينانس” التابعتين لها.

على أن يكون تنفيذ الصفقة وفقًا للسعر الوارد بالعرض الملزم المُقدم من “جاف للاستثمار” في شهر مايو الماضي، والبالغ قيمته 147 مليون جنيه لحصة 30% من شركة “يو إي فاينانس” وفقًا لأساس سعري 326.67 جنيه للسهم الواحد، و30 مليون جنيه لـ30% من “رواج للتمويل الاستهلاكي” على 1.43 جنيه للسهم الواحد.

وأضاف زكريا، أن الشركتين مملوكتين بالكامل لأرابيا إنفستمنت هولدنج، ومن غير الواضح بالوقت الحالي إمكانية عرض حصص أخرى منهما للبيع من عدمه، مشيرًا إلى أن إجمالي المبلغ المتحصل عليه من عملية الاستحواذ لم يتم دراسة كيفية استخدامه بعد.

وتابع: مجلس الإدارة مازال يبحث الطريقة الأمثل لتوجيهه، وسيتم عرض ما توصل إليه على الجمعية فور اتخاذ قرار في هذا الشأن.

يذكر أن سوق صفقات خارج المقصورة شهد تنفيذ صفقتين بقيمة إجمالية 177.03 على شركتي “يو إي فاينانس” التي بلغ حجمها نحو 147 مليون جنيه، و “رواج للتمويل الاستهلاكي” بحوالي 30.03 مليون جنيه.