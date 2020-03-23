«جاسيب» الماليزية تشترى «ونشين رصيف» من «الإسكندرية للحاويات» بقيمة 11 مليون جنيه

وافقت شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع العامة ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحرى والبرى ” على بيع ونشى رقم 2004 ، 2005 ماركة نول وملحقاتها كخردة .

الونشان بقيمة تصل الى 735 ألف دولار

وكانت الشركة قد طرحت الونشين في ممارسة عامة ، وفازت شركة «جاسيب» الماليزية بقيمة وصلت إلى 735 ألف دولار بما يعادل قرابة 11.4 مليون جنيه.

ومن المقرر أن يتم إقرار عملية البيع للشركة الماليزية خلال إجتماع الجمعية العمومية للشركة خلال أبريل المقبل.

عرض الشركة الماليزية كان الأعلى بـ 10 آلاف دولار

وكانت قد تنافست على الونشين مع «جاسيب» الماليزية أيضا شركة برايم للتجارة والتي عرضت سعر وصل إلى 725 ألف دولار فقط.

وكانت تلك الأوناش تعمل فى محطة الشركة في ميناء الدخيلة وخرجت من الخدمة ، فى إطار خطة الشركة في الإحلال والتجديد الذي تقوم به منذ 5 سنوات.

الشركة تحقق 511 ألف حاوية فى 6 أشهر

من ناحية أخرى تناقش الشركة نتائج أعمالها خلال النصف الأول من العام المالي الجاري والذي يشمل من بداية يوليو وحتى نهاية ديسمبر الماضي.

وتضمنت نتائج أعمال الشركة تحقيق معدل تداول بلغ 511 ألف حاوية ، كما حققت إيرادات النشاط الجاري قدرها 1.43 مليار جنيه، بالإضافة إلى صافي الربح بعد الضريبة قدره 823 مليون جنيه.

وكان اللواء ممدوح دراز رئيس الشركة قد توقع تحقيق معدل تداول للحاويات خلال العام المالي المقبل 2020 – 2021 يصل إلى قرابة 925 ألف حاوية، نتيجة عمل الشركة في تدعيم رصيفها رقم 96 بميناء الدخيلة بطول 750 متر وتعميقه من 14 مترا إلى 16 مترا واالمقرر الانتهاء من المرحلة الأولى منه خلال مايو المقبل.

كما تستهدف الشركة تحقيق إيرادات بقيمة 2.6 مليار جنيه بانخفاض قدره 8% عن إيرادات 2018 – 2019 وأن يصل صافى الربح إلى 1.55 مليار جنيه، وبنسبة انخفاض 15% عن عامي 2018 – 2019.

يذكر أن الإسكندرية لتداول الحاويات اقتربت العام المالي الماضي من تداول مليون حاوية مكافئة، وتتبع الشركة القابضة للنقل البحري والبري بنسبة 55.3%، والهيئة العامة لميناء الإسكندرية بنسبة 39.6% بينما يصل حجم التداول الحر بالبورصة المصرية 5%، ولها محطتين الأولى بميناء الإسكندرية، والثانية بميناء الدخيلة.