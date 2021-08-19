«جاسكو» تنفذ 5 خطوط جديدة لتدعيم الشبكة القومية للغازات

علمت «المال» أن الشركة المصرية للغازات الطبيعية «جاسكو» تكثف مجهوداتها خلال الفترة الراهنة لتستكمل تنفيذ 5 خطوط جديدة لتدعيم الشبكة القومية للغازات الطبيعية.

وتتضمن قائمة المشروعات مشروع خط دمياط /مصنع الاسالة بدمياط قطر 42 بوصة ،وخط الغردقة /سفاجا بقطر 24 بوصة ،وخط التينة /غرب ميت نما قطر 42 بوصة.

وتشمل المشروعات الجارى تنفيذها ،خط العامرية /العلمين قطر 32 بوصة لتوصيل الغاز الى مدينة العلمين الجديدة ،وخط برج العرب /ميدور قطر 24 بوصة لتوصيل الغاز الطبيعى الى توسعات شركتى ميدور وميداليك.

وتمثل جاسكو الكيان الرئيسى المشغل للشبكة القومية للغازات الطبيعية فى مصر ،وتأسست عام 1997.

وتعمل على صيانة الشبكة وتدعيمها وتنفيذ المشروعات المتضمنة إنشاء الخطوط الجديدة،وتنفيذ عمليات الاصلاح والصيانة والاحلال والتجديد، لزيادة قدرات الشبكة القومية وأطوالها لإستيعاب عمليات نقل وتوصيل الغاز محليا، فضلا عن التصدير.

وأظهر تقرير حديث صادر عن وزارة البترول والثروة المعدنية، حصلت «المال» على نسخة منه، لنتائج نتائج أعمال شركة جاسكو للعام الماضى، توزيع 1.35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى على العملاء الصناعيين فى منطقة العاشر من رمضان الصناعية، والمنطقة الحرة بالاسكندرية ومنطقة مرغم الصناعية.

كما إنتهت الشركة من المشروعات اللازمة لتوصيل الغاز الطبيعى إلى 16عميلا جديدا بالمناطق الصناعية، والاشراف على تنفيذ الشبكات الداخلية لنحو 47 عميلا بالعاشر من رمضان.

إستخدمت لأول مرة تكنولوجيا CNG لتغذية مصنع لوتس تكس بالعاشر من رمضان

كما قامت الشركة ولأول مرة باستخدام تكنولوجيا الغاز المضغوط CNG لتغذية مصنع لوتس تكس لصناعة النسيج بمنطقة بيراميدز الصناعية بالعاشر من رمضان.

بدأت الإجراءات التنفيذية لـ3 محطات تخفيض وقياس جديدة بسعة تتجاوز 15 مليون متر مكعب يوميا

وبحسب تقرير «البترول» بدأت الشركة فى إجراءات تنفيذ 3 محطات جديدة لتخفيض وقياس الضغط وهى محطة برج العرب بسعة 6 ملايين متر مكعب، وتوسعات شركتى ميدور وميداليك بسعة 1.44 مليون متر كعب ،ومحطة كهرباء الوليدية بسعة 8 ملايين متر مكعب يوميا.

وعلى صعيد متصل فإن «جاسكو» تستكمل حاليا أعمال تجديد وتطوير 4 محطات أخرى للتخفيض والقياس وهى محطات الشباب الجديدة، غرب دمياط ،العاشر من رمضان ،أبوماضى.

وتكثف الشركة عملها خلال الفترة الراهنة لتنفيذ مشروع توسعات محطة ضواغط دهشور لزيادة سعتها.

ورغم الصعوبات التى مرت بها كافة الشركات العاملة بالسوق المحلية بسبب جائحة كورونا، إلا أن الشركة إستطاعت إضافة خطوط غاز جديدة خلال العام الماضى بإجمالى أطوال 72 كم.

وتضمنت قائمة المشروعات التى تم تنفيذها العام الماضى ،خطى إدكو /أبوحمس، العريش /الشيخ زويد ،وتغذية محطتى كهرباء الوليدية وغرب القاهرة ،وخط غاز العاشر من رمضان ،لتلبية إحتياجات المطورين الصناعيين بالمدينة.

وساهمت تلك المشروعات فى زيادة أطوال الشبكة القومية للغازات لتصل الى حوالى 7915 كم بنهاية العام الماضى بطاقة نقل 250 مليون متر مكعب يوميا.

وعلى الجانب الاخر إنتهت شركة جاسكو من تنفيذ مشروع خطى نقل غازات حقل ريفين لمجمع غازات الصحراء الغربية ،ومصنع استخلاص البوتاجاز بالعامرية بطول 74 كم ،بالاضافة الى مشروع إنشاء تسهيلات ربط الحقل بالمجمع والمصنع.

وإنتهت الشركة من ربط الحقل على المجمع ،وجارى حاليا تنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة من ربط الحقل على مصنع استخلاص البوتاجاز ،ومخطط الانتهاء منهما خلال العامين الجارى والمقبل.

كما تقوم شركة جاسكو حاليا ،وفقا لتقرير «البترول» بتنفيذ مشروع توسعات مجمع غازات الصحراء الغربية بطاقة تصميمة 600 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعى ،مما سيرفع طاقة المجمع بالكامل الى 1500 مليون قدم مكعبة يوميا،ومن المخطط الانتهاء من المشروع خلال عام 2023.

وإستطاعت “جاسكو” خلال الفترة الماضية توقيع عدد من العقود لفحص خطوط الغاز الطبيعى محليا وعربيا، وتقديم الاستشارات والخدمات الفنية للشركات الشقيقة.

وإنتهت الشركة من تنفيذ محطة تخفيض وقياس توسعات محطة كهرباء غرب القاهرة بسعة 5 ملايين متر مكعب يوميا، ومحطة كهرباء الوليدية بسعة 6 ملايين متر مكعب.

يشار إلى انه تم إمداد السوق المحلية والتصدير، خلال العام الماضى بحوالى 61.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لكافة القطاعات الاقتصادية المختلفة ،يتصدرها قطاع الكهرباء ،والذى سجل حجم استهلاكه نحو %60 من جملة الاستهلاك.

كما شهد العام الماضى تصدير نحو 1.1 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعى لدولة الأردن من خلال خط الغاز العربى ،ومصنع الاسالة بإدكو عبر الشبكة القومية للغازات.