«جاز»: 8 آلاف جنيه سعر الإقامة بفنادق الساحل الشمالي في الليلة خلال العيد

أكد علاء عاقل رئيس شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة ترافكو، أن 4 فنادق تابعة للشركة حصلت على شهادة السلامة الصحية المعتمدة لإعادة التشغيل بعد استيفائها كل الشروط والضوابط.

وكان مجلس الوزراء أقر ضوابط للسلامة الصحية وفقًا لمعايير منظمة الصحة العالمية، للسماح للفنادق الراغبة في التشغيل باستقبال النزلاء.

وأضاف عاقل لـ”المال”، أن الفنادق التي استلمت شهادة السلامة الصحية هي: فندق JAZ Aquamarine في الغردفة، وفندق JAZ Little Venice في العين السخنة، وفندقان JAZ Almaza Beach وJAZ Crystal في الساحل الشمالي.

ولفت إلى أن سعر الإقامة في الغرفة المزدوجة بفنادق الساحل الشمالي يبلغ نحو 8 آلاف جنيه في الليلة شامل الإفطار وذلك خلال فترة العيد، في حين سيصل السعر إلى 6 الاف جنيه للفرد في الليلة/ غرفة مزدوجة بعد انتهاء إجازة العيد وحتي نهاية شهر يونيو المقبل.

وأوضح أن الأسعار المذكورة اعلاه وضعت وفقا لأسعار السوق في مدينة الساحل الشمالي، مشيراً إلى أن سعر الإقامة في الغرفة المزدوجة بفندق العين السخنة خلال فترة العيد يصل إلى 6 الاف جنيه في الليلة شامل الافطار والعشاء.

وتابع أن بعد انتهاء إجازة عيد الفطر سيصل سعر الإقامة في فندق العين السخنة لـ4 آلاف جنيه في الغرفة المزدوجة للفرد في الليلة.

فندق الغردقة خارج التشغيل خلال فترة العيد

وأشار إلى أن فندق الغردقة سيبدأ عملية التشغيل واستقبال النزلاء المصريين بعد عيد الفطر، لافتًا إلى أن سعر الإقامة في الفندق يصل إلى 3 آلاف و500 جنيه في الليلة للفرد بغرفة مزدوجة “full board”.

ونوه عاقل بأن هناك إقبالًا كبيرًا على العين السخنة خلال إجازة عيد الفطر، في حين أن حجم الإقبال جاء متوسطاً على مدينتي الساحل الشمالي والغردقة.

ومن جانبها، أهابت وزارة السياحة والآثار بالمواطنين وشركات السياحة قصر التعامل مع الفنادق التي حصلت علي شهادة السلامة الصحية دون غيرها.