«جاز» للمنتجعات السياحية تستهدف افتتاح 5 فنادق جديدة خلال 2024

قال علاء عاقل، رئيس مجلس إدارة شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية التابعة لمجموعة «ترافكو»، إن شركته تستهدف افتتاح 5 فنادق جديدة (تحت الإنشاء) خلال عام 2024.

وأضاف لـ «المال» أن طاقة الخمسة فنادق تصل إلى 1600 غرفة، موزعة ما بين فندق فى الغردقة، وآخر بمدينة الساحل الشمالي، بالإضافة إلى فندقين فى مرسى علم، وفندق فى شرم الشيخ.

وأكد أن التكلفة الاستثمارية لتلك الفنادق لم تحدد بعد بسبب تغير الأسعار، لافتًا إلى أن المجموعة تدير حاليا نحو 58 منشأة فندقية بطاقة تصل إلى 15 ألف غرفة موزعة على مختلف المقاصد السياحية المصرية.

كانت المجموعة افتتحت خلال أبريل 2021، ثلاثة فنادق جديدة فى مرسى علم وسهل حشيش بسعة فندقية وصلت إلى 1000غرفة، وبتكلفة استثمارية نحو 1.7 مليار جنيه، كما أعلنت عن رفع أسعارها بنسبة %20 اعتبارا من مايو الماضي، لتحسين مستوى الدخل ومواكبة تكلفة التشغيل.

وتمتلك المجموعة فندقين بمدينة الأقصر و22 مركبا عائما بالأقصر وأسوان، بالإضافة إلى مركب عند السد العالى.

على صعيد آخر، قال «عاقل» الذى يشغل أيضًا منصب رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت الفندقية، إن نسب الإشغال الحالى بفنادق شرم الشيخ (مدينة السلام) ضعيفة بسبب غياب السوق الأوكرانية التى يعد من أهم الأسواق الرئيسية الوافدة إلى شرم الشيخ، إلى جانب انخفاض أعداد السائحين الوافدين من روسيا، بتأثير الحرب الدائرة حاليا بين روسيا وأوكرانيا.

وتابع إن نسب إشغال الفنادق فى مدينتى الغردقة ومرسى علم أفضل بكثير من إشغالات شرم الشيخ، مشيرًا إلى أن أبرز الجنسيات الموجودة حاليا فى البحر الأحمر من الألمان، البلجيك، الهولنديين، الفرنسيين، الإيطاليين، البولنديين، التشكييين، بالإضافة إلى سائحين من دول البلطيق وكازاخستان.

وأشار إلى أنه من المقرر عقد اجتماع لأعضاء غرفة المنشآت الفندقية منتصف يونيو الجاري، للتباحث حول عدة ملفات تخص القطاع السياحي.