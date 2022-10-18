«جاز للمنتجعات السياحية» تستهدف افتتاح 3 فنادق جديدة بتكلفة 2.7 مليار جنيه

تستهدف شركة جاز لإدارة الفنادق والمنتجعات السياحية، التابعة لمجموعة ترافكو، افتتاح 3 فنادق جديدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 2.7 مليار جنيه خلال الربع الأخير من 2023.

قال علاء عاقل، رئيس مجلس إدارة الشركة إن الفنادق تضم 1200 غرفة، يقع اثنين منهما فى مرسى علم والثالث بالغردقة، مشيرًا إلى أن تكلفة الغرفة الواحدة بعد ارتفاع الأسعار تبلغ نحو 2.25 مليون جنيه.

وأضاف «عاقل» لـ«المال» أن المجموعة تدير حاليًا نحو 59 منشآة فندقية، بطاقة تصل إلى 15 ألف غرفة، ترتفع إلى 62 بعد افتتاح المشروعات الجديدة.

وأشار إلى أنه بعد افتتاح الفنادق الجديدة سيصل عدد المنشآت الفندقية التابعة للمجموعة لنحو 62 داخل السوق المصرية.

وافتتحت المجموعة خلال العام الماضى نحو 3 فنادق جديدة فى مرسى علم وسهل حشيش، بسعة وصلت إلى 1000 غرفة، باستثمارات بلغت نحو 1.7 مليار جنيه، كما أعلنت عن رفع أسعارها لتحسين مستوى الدخل ومواكبة تكلفة التشغيل.

يشار إلى أن حجم الحركة السياحية الوافدة للمقصد المصرى ارتفعت بنسبة %85.4 خـلال النـصف الأول من العام الحالي، مسجلة 4.9 مليون سائح مقابل 2.6 مليون خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفقًا لأحدث بيانات صادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.

وسجل عـدد الليالى السياحية التى قضــاها السائحــون المغــادرون نحو 52.6 ملـيون لـيلة خـلال أول 6 أشهر من 2022، مقابل 32.2 مليونا بنفس الفترة من العام الماضي، بارتفاع نسبته %63.6.

فيما بـلـغ عــدد السائحــين الوافـــدين مـن دول العـالــم خلال 2021، نحو 8 ملايين، مقابل 3.7 مليونا فى 2020، بزيادة %117.5.

وكانت أوروبـا الشرقية أكثــر المنـاطق إيفــادًا للسائحيــن العام المنصرم، بنسبـة %50.6، يليـــها الشرق الأوسط بنحو %18.9، ثم أوروبا الغربية بمعدل %16.4، وأفريقيـا بحوالى %7.1.

وبلــغ إجمـالى عدد السائحين العـرب الوافـدين 2 مليون سائح فى عام 2021 مقابل 900 ألف مليون خلال 2020، بنسبة ارتفاع %114.9.