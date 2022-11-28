«جاز» تفتح أولى مراحل منتجع «مرسى علم» فى 2024

وقعت شركة «جاز» لإدارة الفنادق والمنتجعات، أمس، عقدا مع «هوتاك» للتنمية السياحية والعقارية، التابعة لـ«القابضة للسياحة والفنادق»، وذلك لإدارة منتجع جديد فى مرسى علم.

قال علاء عاقل، رئيس «جاز» -إحدى شركات مجموعة «ترافكو»- إن المنتجع التابع لـ«هوتاك» سيتم افتتاح المرحلة الأولى منه بطاقة 156 غرفة فى الربع الأول من عام 2024.

وأضاف عاقل، فى تصريحات لـ«المال»، أن التكلفة الاستثمارية للمرحلة الأولى تصل إلى 450 مليون جنيه، سيتم تمويلها عبر قرض من البنك الأهلى المصرى ضمن مبادرة «المركزى» لدعم المنشآت الفندقية.

وأشار إلى أنه من المخطط الوصول إلى 550 غرفة فندقية فى المشروع خلال عام 2028، وذلك على مراحل متتابعة.

حضر توقيع العقد، ميرفت حطبة رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق، ويسرى القصرى، رئيس «هوتاك».

يشار إلى أن البنك المركزى المصرى أطلق عدة مبادرات لدعم السياحة خلال الأشهر الماضية، تتضمن: إحلال وتجديد فنادق الإقامة والفنادق العائمة وأساطيل النقل السياحى، ومبادرة العملاء غير المنتظمين من الأشخاص الاعتبارية العاملة بالقطاع، وتأجيل استحقاقات الشركات العاملة فى القطاع، وتمويل رواتب وأجور العاملين لمدة ستة أشهر، وتمويل مصروفات الصيانة والتشغيل الأساسية بضمان وزارة المالية.

على صعيد آخر، وصف عاقل موسم شتاء 2023-2022 بأنه جيد جدا، خاصة لمدن الأقصر وأسوان والقاهرة، منوهًا بأن السياحة الثقافية تحتل الصدارة به.

ونوه بأن المنتجعات السياحية بجنوب سيناء والبحر الأحمر ستشهد طفرة فى حجوزات اللحظة الأخيرة، لافتًا إلى أن السوق الألمانية تستحوذ على المرتبة الأولى فى أعداد السائحين الوافدين إلى البحر الأحمر يليها الرومانية، والتشيكية والبولندية.

وتابع أن مدن الأقصر وأسوان تشهد تدفقا قويا من كل الجنسيات، خاصة من إسبانيا وفرنسا وأمريكا، ولا توجد سوق بعينها تحتل الصدارة.

وشدد على أن أزمة التضخم التى تعانى منها أوروبا ستصب فى مصلحة السياحة المصرية، إذ سيلجأ المواطنون فى تلك الدول للمقاصد منخفضة التكلفة، متوقعًا أن يكون نصيب مصر خلال الموسم الصيفى المقبل أفضل من منافسيها.